США через Нуланд фактически признались во вмешательстве в дела Германии и нарушении Берлином европейского законодательства, заявил эксперт.
«Неизвестно, сказала Нуланд правду или нет, тем не менее, это со стороны Соединенных Штатов такая откровенная «подстава» немцам..А американцы заявляют, что все это ерунда, вранье, никакой перерегистрации не нужно, просто немцы специально затягивают процесс сертификации в угоду США», — сказал Юшков.
Этот шаг со стороны США является странным, так как администрация Байдена дорожит отношениями с Германией, отметил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.