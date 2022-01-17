Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 11 января заявила, что Штаты ведут работу по замедлению сертификации «Северного потока-2». Это в интервью Украина.ру прокомментировал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

США через Нуланд фактически признались во вмешательстве в дела Германии и нарушении Берлином европейского законодательства, заявил эксперт. Нуланд: США готовят письменный ответ на предложения РФ © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Неизвестно, сказала Нуланд правду или нет, тем не менее, это со стороны Соединенных Штатов такая откровенная «подстава» немцам..А американцы заявляют, что все это ерунда, вранье, никакой перерегистрации не нужно, просто немцы специально затягивают процесс сертификации в угоду США», — сказал Юшков.

Этот шаг со стороны США является странным, так как администрация Байдена дорожит отношениями с Германией, отметил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.