Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру прокомментировал ситуацию с замедлением сертификации «Северного потока-2», в частности - назвал последствия для Европы

Заклятые друзья. На Украине придумали свой глоссарий для казахстанского мятежа © AFP, Sergei SUPINSKY

По официальной версии сделано это для того, чтобы в будущем удалось избежать потенциальных угроз, так как у проекта много противников, которые даже после запуска трубы попытаются помешать ее функционированию.

«Как только в ноябре прошлого года было принято это решение, что сертификация приостанавливается до того момента, как «Газпром» перерегистрирует свою дочернюю компанию в немецкую юрисдикцию, сразу стало понятно, что в текущем отопительном сезоне трубопровод не будет запущен. Теперь цель — запустить его до следующего отопительного сезона», — сказал эксперт.

Проблема в том, подчеркнул он, что у Европы совсем небольшой запас газа в хранилищах, и многие надеялись, что уже этой зимой «Северный поток-2» заработает, оставив все риски и страхи позади, а теперь приходится надеяться только на небесную канцелярию.

«Я думаю, что конец января и особенно февраль-март будут самым кризисным периодом. Если не будет особенно теплой погоды, то дефицит газа в Европе будет ужесточаться, и цены будут расти. А если еще и морозы в конце февраля-марте ударят, то это приведет к печальным последствиям. Придется вводить чрезвычайное положение, отключать ряд потребителей от энергоснабжения и теплоснабжения, сохраняя подачу только населению», — заявил эксперт.

Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.