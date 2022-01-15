«Мы видим, что зачастую, как «Северный поток-2» становится разменной монетой в торгах между демократами и республиканцами по внутренней политике. Например, сенатор Тед Круз, который специализируется на антироссийских санкциях и в частности противодействию «Северному потоку-2», уже много законопроектов против этого трубопровода придумал, и их всех не допускали до голосования», — напомнил Юшков.
Но размен, пояснил эксперт, все же произошел: демократы согласились выставить на голосование один из законопроектов Круза, а в обмен попросили его не блокировать назначение ряда чиновников, которые важны для администрации президента Джо Байдена.
Еще одна возможная причина — попытка показать тем, кто активно критикует американского лидера за мягкую политику в отношении РФ, что с «Северным потоком-2» все же борются и даже добились успехов.
Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.