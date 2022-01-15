Заявление США о том, что Вашингтон делает все возможное, чтобы затормозить сертификацию «Северного потока-2», свидетельствует о внутриполитической борьбе внутри самих Соединенных Штатов, уверен эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. Он рассказал об этом в интервью изданию Украина.ру

«Мы видим, что зачастую, как «Северный поток-2» становится разменной монетой в торгах между демократами и республиканцами по внутренней политике. Например, сенатор Тед Круз, который специализируется на антироссийских санкциях и в частности противодействию «Северному потоку-2», уже много законопроектов против этого трубопровода придумал, и их всех не допускали до голосования», — напомнил Юшков.

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Еще одна возможная причина — попытка показать тем, кто активно критикует американского лидера за мягкую политику в отношении РФ, что с «Северным потоком-2» все же борются и даже добились успехов.

Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.