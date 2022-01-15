Германия попросила российскую сторону перерегистрировать дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG на немецкой территории. Свое мнение относительно целей этого требования в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Корнилов рассказал, кто поддержит Порошенко на Украине © Facebook, Петро Порошенко Виктории Нуланд, сказавшей, что Штаты ведут планомерную работу по замедлению сертификации «Северного потока-2», требование о перерегистрации выглядит как специальное затягивание процесса.

Давил ли Вашингтон на Берлин или нет, считает Юшков, пока с точностью сказать невозможно, ведь Германии невыгодно промедление, с другой стороны…

«Германии выгодно завершить процесс сертификации так, чтобы потом никто не придрался. В частности, тут открыто можно сказать, что Польша как некий проводник интересов Соединенных Штатов в Европе намерена оспорить решение о сертификации «Северного потока-2» в суде, если оно будет в пользу «Газпрома». Соответственно, ФРГ выгодно так провести сертификацию газопровода, чтобы потом в суде было проще отстаивать свою позицию», — сказал эксперт.

Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.