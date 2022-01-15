Призывы из Вашингтона наказать Россию за якобы использование энергетики в качестве оружия - проявление политики двойных стандартов, ведь страна, долгое время обвинявшая в подобном Москву, сама призналась в том, что политизирует энергетику. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Поразительно, насколько легко американцы признают, что они политизируют европейскую энергетику — хотя до этого десятилетиями говорили, что это Россия политизирует энергетику и использует ее как оружие, и что делать этого якобы нельзя ни в коем случае», — сказал Юшков.

Речь о недавнем заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в котором она сказала, что Штаты ведут планомерную работу по замедлению сертификации «Северного потока-2», а помогает им в этом нынешний кабинет министров ФРГ.

По словам Юшкова, подобное высказывание по сути открыто констатирует факт: американское правительство политизирует европейскую экономику, а в довесок еще и обвиняет в том же Германию.

Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.