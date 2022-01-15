«Поразительно, насколько легко американцы признают, что они политизируют европейскую энергетику — хотя до этого десятилетиями говорили, что это Россия политизирует энергетику и использует ее как оружие, и что делать этого якобы нельзя ни в коем случае», — сказал Юшков.
Речь о недавнем заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, в котором она сказала, что Штаты ведут планомерную работу по замедлению сертификации «Северного потока-2», а помогает им в этом нынешний кабинет министров ФРГ.
По словам Юшкова, подобное высказывание по сути открыто констатирует факт: американское правительство политизирует европейскую экономику, а в довесок еще и обвиняет в том же Германию.
Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.