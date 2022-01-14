Американцы, заявившие, что делают все возможное, чтобы замедлить процесс сертификации «Северного потока-2» («СП-2») «немцев откровенно подставляют», фактически признаваясь в том, что Германия нарушает собственное законодательство. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Мы слишком добрые». Жириновский о том, что на самом деле происходит в бывшем СССР © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Виктории Нуланд от 11 января, когда она сказала, что Штаты ведут планомерную работу по замедлению сертификации «СП-2», а помогает им в этом нынешний кабинет министров ФРГ.

По мнению Юшкова, признание это довольно странное, так как этой формулировкой американское правительство, во-первых, политизирует энергетику, во-вторых, обвиняет в том же Берлин, а в-третьих, фактически «сдает» Германию.

«По сути, они заявляют, что немцы нарушают собственное законодательство. Ведь проводить сертификацию немцы должны по собственным законам. По сути американцы говорят: ничего они там не руководствуются своими законами, собственные законы нарушают, а руководствуются нашей политической волей. То есть, мы, американцы, заставляем их тормозить сертификацию», — прокомментировал Юшков.

Он пояснил, что в связи с американским заявлением требование Германии перерегистрировать дочернюю компанию «Газпрома» Nord Stream 2 AG на немецкой территории выглядит по-другому, ведь по сути Нуланд сказала, что это желание работать юридически выверено, а «ерунда, вранье», придуманное для затягивания процесса.

Эксперт подчеркнул, что подобные выпады выглядят тем более странно, что администрация нынешнего президента США Джо Байдена до сих пор пыталась выстраивать хорошие отношения с Берлином, а тут они «немцев откровенно подставляют».

Полностью интервью с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ Игорем Юшковым можно прочитать здесь.