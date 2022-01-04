На Западе не раз говорили, что в случае «вторжения» России на Украину они не будут воевать и ограничатся лишь экономическими санкциями. Некоторые комментаторы интерпретировали это таким образом, что Запад намеренно провоцирует Россию напасть на Украину.
На Западе опасаются вводить по-настоящему жесткие экономические санкции против России, потому что создание формального военного союза России и Китая будет означать начало полномасштабного противостояния вплоть до горячей стадии, уточнил эксперт.
«Европа и Запад прекрасно понимают, что и санкции имеют определенный запас прочности, и жесткие санкции подтолкнут к созданию формального военного союза между Россией и Китаем. А этого на Западе опасаются, потому что создание такого союза будет означать начало полномасштабного противостояния вплоть до горячей стадии», — констатировал Бондаренко.
Однако, Россия тоже опасается полноценных западных санкций, так как они останавливают «Северный поток-2» и создают серьезные проблемы для российского бизнеса, интересы которого Владимиру Путину тоже приходится учитывать в ходе своих переговоров, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.