На Западе действительно опасаются, что введение жестких экономических санкций против Москвы приведет к созданию формального военного союза России и Китая. Об этом рассказал директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

На Западе опасаются вводить по-настоящему жесткие экономические санкции против России, потому что создание формального военного союза России и Китая будет означать начало полномасштабного противостояния вплоть до горячей стадии, уточнил эксперт.

«Европа и Запад прекрасно понимают, что и санкции имеют определенный запас прочности, и жесткие санкции подтолкнут к созданию формального военного союза между Россией и Китаем. А этого на Западе опасаются, потому что создание такого союза будет означать начало полномасштабного противостояния вплоть до горячей стадии», — констатировал Бондаренко.

Однако, Россия тоже опасается полноценных западных санкций, так как они останавливают «Северный поток-2» и создают серьезные проблемы для российского бизнеса, интересы которого Владимиру Путину тоже приходится учитывать в ходе своих переговоров, заключил собеседник издания.

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