Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в свою страну ряда российских товаров сроком до конца 2022 года. Такое решение правительство приняло на заседании в четверг, 23 декабря, трансляция велась в YouTube

«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — говорится в документе.

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Между тем, решение российского руководства о запрете украинского продукции было принято на основании аналогичных мер Киева. Речь идет о эмбарго в отношении российских товаров, которое Украина наложила еще в 2015 году, запретив к ввозу водку, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыбу, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, а также оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.