«Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню», — говорится в документе.
В кабинете министров уточнили, что продление эмбарго — ответ на торговые ограничения Российской Федерации в отношении товаров украинского производства, которые недавно были продлены указом президента РФ Владимира Путина.
Между тем, решение российского руководства о запрете украинского продукции было принято на основании аналогичных мер Киева. Речь идет о эмбарго в отношении российских товаров, которое Украина наложила еще в 2015 году, запретив к ввозу водку, кондитерские изделия, мясо, шоколад и шоколадные конфеты, рыбу, плавленые сыры, пиво, сигареты с фильтром, а также оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.