За неделю украинские фермеры повысили цены на столовую свеклу в полтора раза. Об этом сообщил на днях портал East Fruit

По сравнению с концом ноября 2020 года стоимость свеклы выросла в 3,3 раза.

Не только борщ: фирменные блюда разных регионов Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Столь стремительный рост цен участники рынка объясняют довольно ограниченным предложением данной продукции на рынке — ведь многие заложили свеклу в надежде продать её по максимальной цене весной и пока не готовы открывать овощехранилища, чтобы не упустить возможность сорвать большой куш», — говорится в сообщении.

Из-за скачка цен Украине пришлось завозить свеклу из Польши. Стоимость польского корнеплода колеблется в пределах 8,00-8,50 грн/кг (22-23 руб./кг).

Польская свекла успешно конкурирует с украинской по цене и качеству, поэтому надежды украинских фермеров на резкий рост цен весной могут не оправдаться.

На Украине трепетно относятся к борщу и отстаивают национальную идентичность этого блюда на государственном уровне.

Ранее на Украине резко подорожало сало. Его цена достигла рекордной отметки в 500 гривен (почти 1,4 тысячи рублей) за килограмм.