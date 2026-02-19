"На каждый щит найдется меч": Ищенко объяснил, почему российская армия не зависит от "Старлинка" - 19.02.2026 Украина.ру
"На каждый щит найдется меч": Ищенко объяснил, почему российская армия не зависит от "Старлинка"
"На каждый щит найдется меч": Ищенко объяснил, почему российская армия не зависит от "Старлинка"
ВСУ полностью перешли на управление войсками через спутниковую систему "Старлинк" ещё при подготовке контрнаступа 2023 года. Сейчас противник тотально зависит от этого канала связи, в то время как для России он остаётся лишь приятным бонусом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о значении спутниковой связи в современной войне, эксперт подчеркнул критическую разницу в подходах сторон. "Украина полностью перешла на связь и управление с его помощью в 2023 году, когда готовила контрнаступ", — заявил Ищенко.По словам обозревателя, постепенно "Старлинк" стал появляться и в российских войсках за счет трофеев и закупок. При этом он не мог играть основную роль, потому что это не российское средство связи, а был лишь приятным бонусом, отметил политолог."Конечно, мы его использовали часто, потому что средство хорошее. Причем в разных местах использовали по-разному. Кому-то больше досталось, кому-то – меньше. Это же не централизованные поставки от Минобороны – это закупки на рынке при помощи волонтеров или трофеи", — пояснил собеседник издания.Но пока украинцы выясняли, какие терминалы белые, а какие – серые, у них тоже отключается связь, констатировал Ищенко. "Их терминалы будут работать, значительная часть наших работать не будет. Но на каждый щит найдется меч, и на каждый меч найдется щит. Война так и идет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Украина.ру
"На каждый щит найдется меч": Ищенко объяснил, почему российская армия не зависит от "Старлинка"

© РИА Новости . Сергей Бобылев
Работа связистов 25-й армии на Краснолиманском направлении СВО
ВСУ полностью перешли на управление войсками через спутниковую систему "Старлинк" ещё при подготовке контрнаступа 2023 года. Сейчас противник тотально зависит от этого канала связи, в то время как для России он остаётся лишь приятным бонусом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о значении спутниковой связи в современной войне, эксперт подчеркнул критическую разницу в подходах сторон. "Украина полностью перешла на связь и управление с его помощью в 2023 году, когда готовила контрнаступ", — заявил Ищенко.
По словам обозревателя, постепенно "Старлинк" стал появляться и в российских войсках за счет трофеев и закупок. При этом он не мог играть основную роль, потому что это не российское средство связи, а был лишь приятным бонусом, отметил политолог.
"Конечно, мы его использовали часто, потому что средство хорошее. Причем в разных местах использовали по-разному. Кому-то больше досталось, кому-то – меньше. Это же не централизованные поставки от Минобороны – это закупки на рынке при помощи волонтеров или трофеи", — пояснил собеседник издания.
Но пока украинцы выясняли, какие терминалы белые, а какие – серые, у них тоже отключается связь, констатировал Ищенко. "Их терминалы будут работать, значительная часть наших работать не будет. Но на каждый щит найдется меч, и на каждый меч найдется щит. Война так и идет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражением" на сайте Украина.ру.
О переговорах в Швейцарии и перспективах урегулирования украинского конфликта — в статье Павла Котова "Переговоры в Женеве: появление британцев, "позиции" Мединского, Буданов* захотел мира".
*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
