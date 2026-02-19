https://ukraina.ru/20260219/lavrov-povedenie-zelenskogo-v-myunkhene-svidetelstvuet-o-ego-nezhelanii-mira-1075806820.html
Лавров: Поведение Зеленского в Мюнхене свидетельствует о его нежелании мира
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что оно не оставляет сомнений в отсутствии у киевского режима стремления к мирному урегулированию. Об этом сообщил 19 февраля телеграм-канал Украина.ру
В интервью телеканалу Al Arabiya Сергей Лавров обратил внимание на действия Зеленского в Мюнхене, отметив, что они не нуждаются в дополнительных комментариях.Глава МИД РФ также указал, что главным препятствием на пути к разрешению конфликта является режим, который обосновался в Киеве с 2014 года. При этом Лавров констатировал, что Европа "буквально находится в истерике", требуя начала переговоров по Украине и своего участия в них, однако ее подходы, продемонстрированные в Мюнхене, сводятся к тому, что Россия — враг, и ее надо добивать.Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о других заявлениях Сергея Лаврова, сделанных в том же интервью. Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что США, несмотря на декларации о будущем сотрудничестве, на деле пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков. Он также подверг критике попытки записывать Венгрию и Словакию "в пособников" России, отметив ностальгию таких деятелей по нацистскому прошлому. Кроме того, Лавров затронул ситуацию в Сирии, где новые власти видят присутствие России на базах Хмеймим и Тартус как фактор стабильности, и предупредил о "нехороших последствиях" в случае новых ударов по Ирану, назвав некорректными требования полного отказа Тегерана от прав на обогащение урана - Лавров: США пытаются вытеснить РФ с мировых энергетических рынков.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
В интервью телеканалу Al Arabiya Сергей Лавров обратил внимание на действия Зеленского в Мюнхене, отметив, что они не нуждаются в дополнительных комментариях.
"Этот человек не хочет никакого мира. Он это публично заявил", — подчеркнул дипломат.
Глава МИД РФ также указал, что главным препятствием на пути к разрешению конфликта является режим, который обосновался в Киеве с 2014 года.
При этом Лавров констатировал, что Европа "буквально находится в истерике", требуя начала переговоров по Украине и своего участия в них, однако ее подходы, продемонстрированные в Мюнхене, сводятся к тому, что Россия — враг, и ее надо добивать.
Ранее уведомлялось телеграм-каналом Украина.ру о других заявлениях Сергея Лаврова, сделанных в том же интервью.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что США, несмотря на декларации о будущем сотрудничестве, на деле пытаются вытеснить Россию с мировых энергетических рынков.
Он также подверг критике попытки записывать Венгрию и Словакию "в пособников" России, отметив ностальгию таких деятелей по нацистскому прошлому.
Кроме того, Лавров затронул ситуацию в Сирии, где новые власти видят присутствие России на базах Хмеймим и Тартус как фактор стабильности, и предупредил о "нехороших последствиях" в случае новых ударов по Ирану, назвав некорректными требования полного отказа Тегерана от прав на обогащение урана - Лавров: США пытаются вытеснить РФ с мировых энергетических рынков. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.