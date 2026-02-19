https://ukraina.ru/20260219/belyy-dom-predupredil-ob-ekologicheskoy-katastrofe-v-vashingtone-1075811494.html
Белый дом предупредил об экологической катастрофе в Вашингтоне
Вашингтону угрожает экологическая катастрофа из-за разлива канализации в реку Потомак в соседнем штате Мэриленд, если местные власти не предпримут срочных мер. Об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге 18 февраля
"Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа", — отметила Ливитт в своём заявлении, которое опубликовано в YouTube канале Белого дома.Она призвала губернатора штата Мэриленд обратить внимание на сложившуюся ситуацию и попросить вмешаться президента США Дональда Трампа в случае, если он сам не может предпринять необходимые действия.Ливитт подчеркнула, что возникшая экологическая угроза связана с пассивностью местных властей в вопросах благоустройства города и ремонта инфраструктуры, хотя информация о возможных поломках в коммунальном хозяйстве уже поступала ранее.Ранее сообщалось, что Трамп 16 февраля заявил о масштабной экологической катастроф, угрожающей столичному региону после попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа", — отметила Ливитт в своём заявлении, которое опубликовано в YouTube канале Белого дома.
Она призвала губернатора штата Мэриленд обратить внимание на сложившуюся ситуацию и попросить вмешаться президента США Дональда Трампа в случае, если он сам не может предпринять необходимые действия.
Ливитт подчеркнула, что возникшая экологическая угроза связана с пассивностью местных властей в вопросах благоустройства города и ремонта инфраструктуры, хотя информация о возможных поломках в коммунальном хозяйстве уже поступала ранее.
Ранее сообщалось, что Трамп 16 февраля заявил о масштабной экологической катастроф, угрожающей столичному региону после попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.