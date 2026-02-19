https://ukraina.ru/20260219/belyy-dom-predupredil-ob-ekologicheskoy-katastrofe-v-vashingtone-1075811494.html

Белый дом предупредил об экологической катастрофе в Вашингтоне

Белый дом предупредил об экологической катастрофе в Вашингтоне - 19.02.2026 Украина.ру

Белый дом предупредил об экологической катастрофе в Вашингтоне

Вашингтону угрожает экологическая катастрофа из-за разлива канализации в реку Потомак в соседнем штате Мэриленд, если местные власти не предпримут срочных мер. Об этом официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила на брифинге 18 февраля

2026-02-19T03:21

2026-02-19T03:21

2026-02-19T03:21

новости

украина.ру

сша

вашингтон

дональд трамп

мэриленд

экология

экологическая катастрофа

экологическая катастрофа

река

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060690446_0:71:1068:672_1920x0_80_0_0_205e3a135e4fb7b063e036a286e41839.jpg

"Без помощи федерального правительства это будет экологическая катастрофа", — отметила Ливитт в своём заявлении, которое опубликовано в YouTube канале Белого дома.Она призвала губернатора штата Мэриленд обратить внимание на сложившуюся ситуацию и попросить вмешаться президента США Дональда Трампа в случае, если он сам не может предпринять необходимые действия.Ливитт подчеркнула, что возникшая экологическая угроза связана с пассивностью местных властей в вопросах благоустройства города и ремонта инфраструктуры, хотя информация о возможных поломках в коммунальном хозяйстве уже поступала ранее.Ранее сообщалось, что Трамп 16 февраля заявил о масштабной экологической катастроф, угрожающей столичному региону после попадания тысяч тонн сточных вод в реку Потомак.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

сша

вашингтон

мэриленд

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, сша, вашингтон, дональд трамп, мэриленд, экология, экологическая катастрофа, экологическая катастрофа, река, загрязнение, загрязнение