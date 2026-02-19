https://ukraina.ru/20260219/rossiya-i-ssha-obsuzhdali-velichayshuyu-sdelku-po-snyatiyu-sanktsiy-i-osvoeniyu-sibiri--the-economist-1075812688.html

Россия и США обсуждали "величайшую сделку" по снятию санкций и освоению Сибири — The Economist

Совбез России ещё перед саммитом на Аляске в августе 2025 года якобы подготовил план "величайшей сделки" с США по отмене санкций в обмен на экономические и стратегические уступки со стороны России. Об этом 17 февраля сообщил журнал The Economist

В своём материале издание ссылается на слова главы киевского режима Владимира Зеленского, утверждающего, что, по данным украинской разведки, представителям США пообещали сделку на 12 триллионов долларов, которую он назвал "пакетом Кирилла Дмитриева".Издание отмечает, что в финансовом блоке предложений России предлагалось разрешить компаниям из США выкуп переданных ранее российскому менеджменту активов объемом около 60 миллиардов долларов без опции обратного выкупа. Это позволило бы Соединённым Штатам восстановить доступ к значительным экономическим ресурсам в России, включая потенциальный доступ к "кладезю ресурсов" Арктики и Крайнего Севера."Америке предлагали сделки по продаже арктической нефти и газа, редкоземельных металлов, центра обработки данных с ядерным реактором и тоннеля под Беринговым проливом. Выгода была бы для обеих сторон", — утверждается в публикации The Economist.Кроме того, издание со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда пишет, что американские юристы якобы провели обширную подготовительную работу по анализу возможных сценариев отмены санкций против России.Официально Россия и США подготовку такого соглашения не подтверждали.Напомним, в августе 2025, на фоне новости о предстоящей встрече лидеров России и США, года глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал развивать сотрудничество двух стран в области экологии, инфраструктуры и энергетики в Арктике."Рожденная как русская Америка, с православными корнями, фортами, пушным промыслом, Аляска вторит этим связям", — подчеркнул он.Ещё в мае 2025 года Путин высказался о гипотетическом возвращении западных компаний в Россию. Подробнее в публикации - "Нужно посмотреть, кто как себя вёл": Путин назвал условия возвращения западных компаний.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

