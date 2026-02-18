https://ukraina.ru/20260218/besposchadnyy-no-ne-bessmyslennyy-bunt-karni-protiv-samoupravstva-trampa-1075790889.html

Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа

Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа

У идущего навстречу своему 80-летию президента США Дональда Трампа и на Западе, похоже, появился-таки достойный соперник – 60-летний премьер-министр Канады и лидер тамошней Либеральной партии Марк Карни.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075791692_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eb667dd3bebdd0eaf3b5ac683940ea06.jpg

Достойный в том плане, что во главу своей деятельности системно и последовательно ставит деньги. И не просто для того, чтобы набивать ими карманы или бюджет свой страны (это подразумевается автоматически), а деньги на модернизацию и на вооружение для защиты собственной страны. В том числе, и от Трампа.Во вторник, 17 февраля 2026 года, выступая в Монреале в Палате торговли Канады, Карни представил первую в истории Канады национальную оборонно-промышленную стратегию — масштабный план, который призван компенсировать хронические военные провалы и перестроить всю экосистему оборонной промышленности. Кроме того, Карни это подчеркнул особо, перечень мероприятий, нацеленный на поддержку канадского бизнеса и снижение чрезмерной зависимости Канады от США в вопросах обороны.Карни сообщил, что промышленная стратегия обороны рассчитана на 10 лет и включает инвестиции "более чем на полтриллиона долларов (канадских, что равно 366 млрд долл США) в безопасность Канады, ее экономическое процветание и суверенитет". Кроме прямых госрасходов на оборону в размере около 80 млрд канадских долларов в течение следующих 5 лет, план предусматривает расходы в размере 180 млрд на закупку вооружений и 290 млрд – на оборонные и связанные с безопасностью инфраструктурные проекты в предстоящие 10 лет.Правительство Карни хочет довести показатели боеготовности флота Канады до 75%, сухопутной техники – до 80%, авиации — до 85%. Сейчас эти показатели 59,6%, 51% и 42,3% соответственно, что Карни признал катастрофически низкими, а канадские военные поясняют их нехваткой персонала, многолетним недофинансированием, устаревшей техникой и сбоями в цепочках поставок. Вот Карни и планирует сделать ставку на собственное производство вооружений.Суть плана-стратегии Карни ­– создание 125 тысяч рабочих мест в оборонном секторе и увеличение доли канадских компаний в федеральных оборонных контрактах до 70%. Запланированы реформа политики industrial technological benefits, выработка отдельной стратегии по критически важным минералам для обороны, а также запуск программ по производству боеприпасов внутри страны. Например, уже к 2029 году Канада планирует открыть завод по производству нитроцеллюлозы — ключевого компонента боеприпасов, который сегодня почти полностью зависит от импорта."Мы недостаточно тратили на оборону, недостаточно инвестировали в собственную промышленность и слишком полагались на географию и другие страны. Это создало уязвимости, которые мы больше не можем себе позволить, и зависимости, которые больше не можем поддерживать", — сказал Карни. Подчеркнув, что хочет вернуть Канаде контроль над ее ключевыми военными возможностями и покончить с иллюзиями безопасности, с которым канадцы жили, надеясь на США.Палата торговли Канады, разумеется, была в восторге и на все лады расхваливала своего премьера за то, что он "ставит на Канаду". И бизнесменов понять можно – такие по канадским меркам огромные деньжищи могут остаться дома и достаться им.И никто из канадской элиты даже не спорил с тем, что все эти планы и стратегии Карни направлены на то, чтобы бороться с США и избежать поглощения ими. Трамп впервые назвал премьер-министра Канады, тогда еще Джастина Трюдо "губернатором" в декабре 2024 года, сразу после избрания президентом США. Потом Трюдо ушел в небытие, и Трамп начал так называть уже Карни, потому что его очень сильно обуяла все та же старая идея – сделать Канаду новым 51-м штатом США.Для начала Трамп весной прошлого года повысил пошли для Канады в торговле, а потом, когда Канада заключила соглашение с Китаем (для этого Карни посетил Пекин впервые с 2017 года), президент США обрушился на него по полной. "Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, отправляемых в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается", — написал он в соцсети Truth Social. А потом добавил:Крайний раз так недобро Трамп пошутил относительно Канады уже в начале февраля 2026-го, когда его стали упрекать за слишком сильное желание поглотить Гренландию, отобрав (купив) ее у Дании. "У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом", — как бы в шутку заявил Трамп, выступая у себя на субботнем ужине.Максимально жесткой перепалка двух политиков стала после того, как в январе текущего года Карни выступил с речью на Всемирной экономической форуме в Давосе, и его The New York Times сразу назвала "новой "глобальной политической звездой". За то, что в своей речи, которую сразу же сравнили с Фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 года, Карни выступил неким идеологом нового-старого мира и эдаким либеральным противовесом идеологии трампизма, уничтожающего старые порядки.Карни в Давосе фактически признал, что в отношениях США и их союзников в Европе и везде в мире наступила новая реальность: американцы больше не считаются с ними, а хотят только диктовать свою волю. По мнению Карни, это неприемлемо, а значит, должен вступать в силу некий "план Б" - меры по нейтрализации Трампа и трампизма, диктата и гегемонии США в отношении западных союзников.Карни фактически призвал так называемые "средние державы", попавшие под давление США, отказавшихся от прежнего тесного сотрудничества и союзнических отношений, отныне, в новых условиях, не полагаться на единственного покровителя, а учиться балансировать между несколькими великими державами. И при этом объединяться и держаться вместе, а на Канаду намекнул, как на лидера этого процесса.По мнению Карни, "средние державы" – главные бенефициары либерального миропорядка, которые долгие годы полагались на защиту США, развивали экономику и проводили политику, основанную на ценностях. Но теперь пришло время перемен, старый мир разрушен и нужно выживать самим.Звучало это красиво и афористично. "Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не сидим за столом переговоров, мы становимся частью меню. …Великие державы пока могут позволить себе действовать в одиночку. У них есть рынок, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать свои условия. Средние державы таких возможностей не имеют. …В мире соперничества великих держав у стран, находящихся между ними, есть выбор: соревноваться друг с другом за благосклонность или объединиться, чтобы создать третий путь, способный оказать влияние. Мы не должны позволять росту жесткой силы ослепить нас и заставить забыть, что легитимность, целостность и правила останутся сильными — если мы решим использовать их вместе".И тогда же, ссылаясь на древнегреческого историка Фукидида, Карни заявил, что мир вступает в период, когда "сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны". А потом сказал и это: "Мы больше не полагаемся лишь на силу наших ценностей, но и на ценность нашей силы. Мы укрепляем эту силу внутри страны. …Мы убираем табличку с окна. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Мы не должны скорбеть об этом. Ностальгия — это не стратегия. Но мы верим, что из этого разрыва можно построить что-то лучшее, крепкое, более справедливое".Смотреть по-новомуЭто действительно похоже на объявление некоего третьего пути, новой стратегии. И если европейские и другие лидеры испытывали разные чувства – от страха до растерянности и паники, Трамп сразу понял, кому в первую очередь адресованы эти слова – ему и США. "Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать свои заявления", — сказал Трамп и уже 23 января отозвал приглашение Канаде вступить в созданный им Совет мира, саммит которого намечен на 19 февраля сего года в Вашингтоне.Там, в штаб-квартире Института мира, который с конца прошлого года носит имя Трампа, заочная дискуссия хозяина с Карни продолжится. В Госдепе США сообщили: Институт мира, занимающийся вопросами урегулирования конфликтов в разных частях света, решили переименовать, чтобы увековечить "имя величайшего переговорщика в истории США".Так что Карни, скорее всего, получит свое. За то, что осудил США и Трампа за использование экономических рычагов давления на другие страны и за стремление к гегемонии этой страны в новой упаковке.Это Канада, деткиНо и Карни не лыком шит. Хотя бы потому, что он знает, что в этом мире почем и почему. Достаточно вспомнить, что на пути на битву с Трампом Карни в отличие от многих современных европейских или прочих политиков либерального окраса, привыкших повиноваться кнуту и прянику, не "шестерил" в крупных компаниях и банках в служащих, а сам заставлял подчиняться. И как, собственно, и Трамп, переживший несколько банкротств и сумевший подняться, Карни сам вырабатывал и стратегии и тактики.Он – опытный банкир и финансист, то есть соль нынешнего делового мира. 14 марта 2025 года он был приведен к присяге и официально вступил в должность премьер-министра, 24-го по счету в истории Канады. И стал первым главой правительства этой страны, который не занимал выборную должность на момент назначения."Отцы и дети" Либеральной партии Канады, устав от разноцветных носков, идиотизма и эрзац-ЛГБТ*-полуужимок прежнего своего лидера Джастина Трюдо, сами избрали себе председателя, чтобы хоть как-то преодолеть кризис, охвативший и партию, и страну.Этим они отогнали еще один позор, который мог случиться в истории Канады, – избрание премьером Христи Фриланд, внучки гитлеровского коллаборациониста и бандеровца, которая умудрилась даже в парламент затянуть престарелого и выживающего из ума погромщика и убийцу Ярослав Гуньку, чтобы случить его там с нынешним недофюрером укро-неонацистов Владимиром Зеленским. Кстати, евреем, чьих родственников и одноплеменников указанный Гунька крошил из пулемета в Холокост, в рамках "решения еврейского вопроса".Так потомки бандеровцев утверждали свою правоту и свою моральную победу в наши дни. Но Христю канадцы отогнали в Украину служить Зеленскому, а себе избрали в лидеры человека, который в 2008—2013 годах возглавлял Банк Канады, а потом, в 2013—2020 годах был управляющим Банка Англии. Самым молодым председателем и первым небританцем в его истории с 1694 года.А это, как вы понимаете, серьезно. Человеческое и профессиональное фуфло на такие должности все же даже толерантные на всю голову англосаксы не назначают. Хотя, например, в той же Франции мы и видим президентом Эммануэля Макрона, выкормыша, казалось бы, серьезной банкирской семьи Ротшильдов. Но то французы: видимо, Ротшильдам во Франции такой президент и нужен, вот его и лупит по морде жена, очень похожая на россиянина Алексея Панина, который чудом дома избежал дурдома (чувствуете: почти стих пошел при описании девиаций).А канадцы избрали профессионала, который на пути к президентскому креслу окончил Гарвардский университет, специализируясь в области экономики, магистерскую степень (MPhil) по экономике получил в 1993 году в колледже Святого Петра (Оксфордский Университет), а докторскую (DPhil) в 1995 году — в Наффилдском колледже Оксфорда, защитив диссертацию на тему "Динамические преимущества конкуренции".Потом 13 лет работал в отделениях компании Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. Как банкир и финансист, Карни уже тогда, в 2019 году наступал на горло американцам, когда на конференции ФРС США в американском городе Джексон Хоул во время встречи с главами центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой.Президентом США тогда в первый раз был Трамп, который, видимо, и запомнил, что Карни утверждал: многополярному миру нужна и многополярная валюта. То есть новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров, которая высвободит из-под диктата американцев и придаст равновесие мировой экономике. Тогда же Карни осудил и торговые войны, ибо они ухудшают условия ведения бизнеса во всем мире.Другими словами, выступил против того, чем Трамп восстанавливает гегемонию США, делает их снова великими и расправляется с конкурентами, не желая и слушать о "каком-то там" многополярном мире.Но и сейчас, как видим, в области внешней политики Карни выступает с резкой критикой протекционистской политики Трампа и называет е главной угрозой для канадской экономики. Трамп таких штук, как мы уже знаем, не прощает. Но Карни во всем выступает против Трампа: в составе "коалиции желающих" поддерживает войну в Украине любой ценой, выступает против передачи Гренландии США и за суверенитет Арктики, поддерживает 5 статью Устава НАТО и готов воевать."…Мы находимся в середине разрыва, а не перехода. …Мы понимаем, что этот разрыв требует не просто адаптации. Он требует честности в отношении мира такого, каков он есть. Это задача средних держав. Стран, которые больше всех теряют от мира крепостей и больше всех выигрывают от подлинного сотрудничества. У сильных есть могущество. Но и у нас кое-что есть — способность перестать притворяться, называть вещи своими именами, укреплять свою силу внутри страны и действовать сообща. Это путь Канады. Мы выбираем его открыто и с уверенностью. И этот путь открыт для любой страны, которая готова пойти по нему вместе с нами", – утверждает Карни. И это действительно вызов новым глобалистам, которые остаются в мире под видом волков в овечьих шкурахЭто вызов Трампу! И не от России или Китая, а от Запада, который его не принимает и готов с ним воевать до конца. Так что саммит Совета мира должен быть веселым – попахивающим войной. А как сложатся отношения Канады и США, Трампа и Карни – это особое зрелище, можно запасаться попкорном…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

