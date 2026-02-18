Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа - 18.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260218/besposchadnyy-no-ne-bessmyslennyy-bunt-karni-protiv-samoupravstva-trampa-1075790889.html
Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа - 18.02.2026 Украина.ру
Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
У идущего навстречу своему 80-летию президента США Дональда Трампа и на Западе, похоже, появился-таки достойный соперник – 60-летний премьер-министр Канады и лидер тамошней Либеральной партии Марк Карни.
2026-02-18T18:18
2026-02-18T18:18
канада
сша
запад
марк карни
дональд трамп
джастин трюдо
совет мира
нато
мнения
владимир скачко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075791692_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_eb667dd3bebdd0eaf3b5ac683940ea06.jpg
Достойный в том плане, что во главу своей деятельности системно и последовательно ставит деньги. И не просто для того, чтобы набивать ими карманы или бюджет свой страны (это подразумевается автоматически), а деньги на модернизацию и на вооружение для защиты собственной страны. В том числе, и от Трампа.Во вторник, 17 февраля 2026 года, выступая в Монреале в Палате торговли Канады, Карни представил первую в истории Канады национальную оборонно-промышленную стратегию — масштабный план, который призван компенсировать хронические военные провалы и перестроить всю экосистему оборонной промышленности. Кроме того, Карни это подчеркнул особо, перечень мероприятий, нацеленный на поддержку канадского бизнеса и снижение чрезмерной зависимости Канады от США в вопросах обороны.Карни сообщил, что промышленная стратегия обороны рассчитана на 10 лет и включает инвестиции "более чем на полтриллиона долларов (канадских, что равно 366 млрд долл США) в безопасность Канады, ее экономическое процветание и суверенитет". Кроме прямых госрасходов на оборону в размере около 80 млрд канадских долларов в течение следующих 5 лет, план предусматривает расходы в размере 180 млрд на закупку вооружений и 290 млрд – на оборонные и связанные с безопасностью инфраструктурные проекты в предстоящие 10 лет.Правительство Карни хочет довести показатели боеготовности флота Канады до 75%, сухопутной техники – до 80%, авиации — до 85%. Сейчас эти показатели 59,6%, 51% и 42,3% соответственно, что Карни признал катастрофически низкими, а канадские военные поясняют их нехваткой персонала, многолетним недофинансированием, устаревшей техникой и сбоями в цепочках поставок. Вот Карни и планирует сделать ставку на собственное производство вооружений.Суть плана-стратегии Карни ­– создание 125 тысяч рабочих мест в оборонном секторе и увеличение доли канадских компаний в федеральных оборонных контрактах до 70%. Запланированы реформа политики industrial technological benefits, выработка отдельной стратегии по критически важным минералам для обороны, а также запуск программ по производству боеприпасов внутри страны. Например, уже к 2029 году Канада планирует открыть завод по производству нитроцеллюлозы — ключевого компонента боеприпасов, который сегодня почти полностью зависит от импорта."Мы недостаточно тратили на оборону, недостаточно инвестировали в собственную промышленность и слишком полагались на географию и другие страны. Это создало уязвимости, которые мы больше не можем себе позволить, и зависимости, которые больше не можем поддерживать", — сказал Карни. Подчеркнув, что хочет вернуть Канаде контроль над ее ключевыми военными возможностями и покончить с иллюзиями безопасности, с которым канадцы жили, надеясь на США.Палата торговли Канады, разумеется, была в восторге и на все лады расхваливала своего премьера за то, что он "ставит на Канаду". И бизнесменов понять можно – такие по канадским меркам огромные деньжищи могут остаться дома и достаться им.И никто из канадской элиты даже не спорил с тем, что все эти планы и стратегии Карни направлены на то, чтобы бороться с США и избежать поглощения ими. Трамп впервые назвал премьер-министра Канады, тогда еще Джастина Трюдо "губернатором" в декабре 2024 года, сразу после избрания президентом США. Потом Трюдо ушел в небытие, и Трамп начал так называть уже Карни, потому что его очень сильно обуяла все та же старая идея – сделать Канаду новым 51-м штатом США.Для начала Трамп весной прошлого года повысил пошли для Канады в торговле, а потом, когда Канада заключила соглашение с Китаем (для этого Карни посетил Пекин впервые с 2017 года), президент США обрушился на него по полной. "Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, отправляемых в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается", — написал он в соцсети Truth Social. А потом добавил:Крайний раз так недобро Трамп пошутил относительно Канады уже в начале февраля 2026-го, когда его стали упрекать за слишком сильное желание поглотить Гренландию, отобрав (купив) ее у Дании. "У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом", — как бы в шутку заявил Трамп, выступая у себя на субботнем ужине.Максимально жесткой перепалка двух политиков стала после того, как в январе текущего года Карни выступил с речью на Всемирной экономической форуме в Давосе, и его The New York Times сразу назвала "новой "глобальной политической звездой". За то, что в своей речи, которую сразу же сравнили с Фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 года, Карни выступил неким идеологом нового-старого мира и эдаким либеральным противовесом идеологии трампизма, уничтожающего старые порядки.Карни в Давосе фактически признал, что в отношениях США и их союзников в Европе и везде в мире наступила новая реальность: американцы больше не считаются с ними, а хотят только диктовать свою волю. По мнению Карни, это неприемлемо, а значит, должен вступать в силу некий "план Б" - меры по нейтрализации Трампа и трампизма, диктата и гегемонии США в отношении западных союзников.Карни фактически призвал так называемые "средние державы", попавшие под давление США, отказавшихся от прежнего тесного сотрудничества и союзнических отношений, отныне, в новых условиях, не полагаться на единственного покровителя, а учиться балансировать между несколькими великими державами. И при этом объединяться и держаться вместе, а на Канаду намекнул, как на лидера этого процесса.По мнению Карни, "средние державы" – главные бенефициары либерального миропорядка, которые долгие годы полагались на защиту США, развивали экономику и проводили политику, основанную на ценностях. Но теперь пришло время перемен, старый мир разрушен и нужно выживать самим.Звучало это красиво и афористично. "Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не сидим за столом переговоров, мы становимся частью меню. …Великие державы пока могут позволить себе действовать в одиночку. У них есть рынок, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать свои условия. Средние державы таких возможностей не имеют. …В мире соперничества великих держав у стран, находящихся между ними, есть выбор: соревноваться друг с другом за благосклонность или объединиться, чтобы создать третий путь, способный оказать влияние. Мы не должны позволять росту жесткой силы ослепить нас и заставить забыть, что легитимность, целостность и правила останутся сильными — если мы решим использовать их вместе".И тогда же, ссылаясь на древнегреческого историка Фукидида, Карни заявил, что мир вступает в период, когда "сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны". А потом сказал и это: "Мы больше не полагаемся лишь на силу наших ценностей, но и на ценность нашей силы. Мы укрепляем эту силу внутри страны. …Мы убираем табличку с окна. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Мы не должны скорбеть об этом. Ностальгия — это не стратегия. Но мы верим, что из этого разрыва можно построить что-то лучшее, крепкое, более справедливое".Смотреть по-новомуЭто действительно похоже на объявление некоего третьего пути, новой стратегии. И если европейские и другие лидеры испытывали разные чувства – от страха до растерянности и паники, Трамп сразу понял, кому в первую очередь адресованы эти слова – ему и США. "Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать свои заявления", — сказал Трамп и уже 23 января отозвал приглашение Канаде вступить в созданный им Совет мира, саммит которого намечен на 19 февраля сего года в Вашингтоне.Там, в штаб-квартире Института мира, который с конца прошлого года носит имя Трампа, заочная дискуссия хозяина с Карни продолжится. В Госдепе США сообщили: Институт мира, занимающийся вопросами урегулирования конфликтов в разных частях света, решили переименовать, чтобы увековечить "имя величайшего переговорщика в истории США".Так что Карни, скорее всего, получит свое. За то, что осудил США и Трампа за использование экономических рычагов давления на другие страны и за стремление к гегемонии этой страны в новой упаковке.Это Канада, деткиНо и Карни не лыком шит. Хотя бы потому, что он знает, что в этом мире почем и почему. Достаточно вспомнить, что на пути на битву с Трампом Карни в отличие от многих современных европейских или прочих политиков либерального окраса, привыкших повиноваться кнуту и прянику, не "шестерил" в крупных компаниях и банках в служащих, а сам заставлял подчиняться. И как, собственно, и Трамп, переживший несколько банкротств и сумевший подняться, Карни сам вырабатывал и стратегии и тактики.Он – опытный банкир и финансист, то есть соль нынешнего делового мира. 14 марта 2025 года он был приведен к присяге и официально вступил в должность премьер-министра, 24-го по счету в истории Канады. И стал первым главой правительства этой страны, который не занимал выборную должность на момент назначения."Отцы и дети" Либеральной партии Канады, устав от разноцветных носков, идиотизма и эрзац-ЛГБТ*-полуужимок прежнего своего лидера Джастина Трюдо, сами избрали себе председателя, чтобы хоть как-то преодолеть кризис, охвативший и партию, и страну.Этим они отогнали еще один позор, который мог случиться в истории Канады, – избрание премьером Христи Фриланд, внучки гитлеровского коллаборациониста и бандеровца, которая умудрилась даже в парламент затянуть престарелого и выживающего из ума погромщика и убийцу Ярослав Гуньку, чтобы случить его там с нынешним недофюрером укро-неонацистов Владимиром Зеленским. Кстати, евреем, чьих родственников и одноплеменников указанный Гунька крошил из пулемета в Холокост, в рамках "решения еврейского вопроса".Так потомки бандеровцев утверждали свою правоту и свою моральную победу в наши дни. Но Христю канадцы отогнали в Украину служить Зеленскому, а себе избрали в лидеры человека, который в 2008—2013 годах возглавлял Банк Канады, а потом, в 2013—2020 годах был управляющим Банка Англии. Самым молодым председателем и первым небританцем в его истории с 1694 года.А это, как вы понимаете, серьезно. Человеческое и профессиональное фуфло на такие должности все же даже толерантные на всю голову англосаксы не назначают. Хотя, например, в той же Франции мы и видим президентом Эммануэля Макрона, выкормыша, казалось бы, серьезной банкирской семьи Ротшильдов. Но то французы: видимо, Ротшильдам во Франции такой президент и нужен, вот его и лупит по морде жена, очень похожая на россиянина Алексея Панина, который чудом дома избежал дурдома (чувствуете: почти стих пошел при описании девиаций).А канадцы избрали профессионала, который на пути к президентскому креслу окончил Гарвардский университет, специализируясь в области экономики, магистерскую степень (MPhil) по экономике получил в 1993 году в колледже Святого Петра (Оксфордский Университет), а докторскую (DPhil) в 1995 году — в Наффилдском колледже Оксфорда, защитив диссертацию на тему "Динамические преимущества конкуренции".Потом 13 лет работал в отделениях компании Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. Как банкир и финансист, Карни уже тогда, в 2019 году наступал на горло американцам, когда на конференции ФРС США в американском городе Джексон Хоул во время встречи с главами центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой.Президентом США тогда в первый раз был Трамп, который, видимо, и запомнил, что Карни утверждал: многополярному миру нужна и многополярная валюта. То есть новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров, которая высвободит из-под диктата американцев и придаст равновесие мировой экономике. Тогда же Карни осудил и торговые войны, ибо они ухудшают условия ведения бизнеса во всем мире.Другими словами, выступил против того, чем Трамп восстанавливает гегемонию США, делает их снова великими и расправляется с конкурентами, не желая и слушать о "каком-то там" многополярном мире.Но и сейчас, как видим, в области внешней политики Карни выступает с резкой критикой протекционистской политики Трампа и называет е главной угрозой для канадской экономики. Трамп таких штук, как мы уже знаем, не прощает. Но Карни во всем выступает против Трампа: в составе "коалиции желающих" поддерживает войну в Украине любой ценой, выступает против передачи Гренландии США и за суверенитет Арктики, поддерживает 5 статью Устава НАТО и готов воевать."…Мы находимся в середине разрыва, а не перехода. …Мы понимаем, что этот разрыв требует не просто адаптации. Он требует честности в отношении мира такого, каков он есть. Это задача средних держав. Стран, которые больше всех теряют от мира крепостей и больше всех выигрывают от подлинного сотрудничества. У сильных есть могущество. Но и у нас кое-что есть — способность перестать притворяться, называть вещи своими именами, укреплять свою силу внутри страны и действовать сообща. Это путь Канады. Мы выбираем его открыто и с уверенностью. И этот путь открыт для любой страны, которая готова пойти по нему вместе с нами", – утверждает Карни. И это действительно вызов новым глобалистам, которые остаются в мире под видом волков в овечьих шкурахЭто вызов Трампу! И не от России или Китая, а от Запада, который его не принимает и готов с ним воевать до конца. Так что саммит Совета мира должен быть веселым – попахивающим войной. А как сложатся отношения Канады и США, Трампа и Карни – это особое зрелище, можно запасаться попкорном…*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
канада
сша
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075791692_99:0:1102:752_1920x0_80_0_0_b93bcf9022780c230bec8bf4fb3784e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
канада, сша, запад, марк карни, дональд трамп, джастин трюдо, совет мира, нато, мнения, владимир скачко, весь скачко
Канада, США, Запад, Марк Карни, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Совет мира, НАТО, Мнения, Владимир Скачко, весь Скачко

Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа

18:18 18.02.2026
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
У идущего навстречу своему 80-летию президента США Дональда Трампа и на Западе, похоже, появился-таки достойный соперник – 60-летний премьер-министр Канады и лидер тамошней Либеральной партии Марк Карни.
Достойный в том плане, что во главу своей деятельности системно и последовательно ставит деньги. И не просто для того, чтобы набивать ими карманы или бюджет свой страны (это подразумевается автоматически), а деньги на модернизацию и на вооружение для защиты собственной страны. В том числе, и от Трампа.
Во вторник, 17 февраля 2026 года, выступая в Монреале в Палате торговли Канады, Карни представил первую в истории Канады национальную оборонно-промышленную стратегию — масштабный план, который призван компенсировать хронические военные провалы и перестроить всю экосистему оборонной промышленности. Кроме того, Карни это подчеркнул особо, перечень мероприятий, нацеленный на поддержку канадского бизнеса и снижение чрезмерной зависимости Канады от США в вопросах обороны.
Карни сообщил, что промышленная стратегия обороны рассчитана на 10 лет и включает инвестиции "более чем на полтриллиона долларов (канадских, что равно 366 млрд долл США) в безопасность Канады, ее экономическое процветание и суверенитет". Кроме прямых госрасходов на оборону в размере около 80 млрд канадских долларов в течение следующих 5 лет, план предусматривает расходы в размере 180 млрд на закупку вооружений и 290 млрд – на оборонные и связанные с безопасностью инфраструктурные проекты в предстоящие 10 лет.
Правительство Карни хочет довести показатели боеготовности флота Канады до 75%, сухопутной техники – до 80%, авиации — до 85%. Сейчас эти показатели 59,6%, 51% и 42,3% соответственно, что Карни признал катастрофически низкими, а канадские военные поясняют их нехваткой персонала, многолетним недофинансированием, устаревшей техникой и сбоями в цепочках поставок. Вот Карни и планирует сделать ставку на собственное производство вооружений.
Суть плана-стратегии Карни ­– создание 125 тысяч рабочих мест в оборонном секторе и увеличение доли канадских компаний в федеральных оборонных контрактах до 70%. Запланированы реформа политики industrial technological benefits, выработка отдельной стратегии по критически важным минералам для обороны, а также запуск программ по производству боеприпасов внутри страны. Например, уже к 2029 году Канада планирует открыть завод по производству нитроцеллюлозы — ключевого компонента боеприпасов, который сегодня почти полностью зависит от импорта.
"Мы недостаточно тратили на оборону, недостаточно инвестировали в собственную промышленность и слишком полагались на географию и другие страны. Это создало уязвимости, которые мы больше не можем себе позволить, и зависимости, которые больше не можем поддерживать", — сказал Карни. Подчеркнув, что хочет вернуть Канаде контроль над ее ключевыми военными возможностями и покончить с иллюзиями безопасности, с которым канадцы жили, надеясь на США.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Палата торговли Канады, разумеется, была в восторге и на все лады расхваливала своего премьера за то, что он "ставит на Канаду". И бизнесменов понять можно – такие по канадским меркам огромные деньжищи могут остаться дома и достаться им.
И никто из канадской элиты даже не спорил с тем, что все эти планы и стратегии Карни направлены на то, чтобы бороться с США и избежать поглощения ими. Трамп впервые назвал премьер-министра Канады, тогда еще Джастина Трюдо "губернатором" в декабре 2024 года, сразу после избрания президентом США. Потом Трюдо ушел в небытие, и Трамп начал так называть уже Карни, потому что его очень сильно обуяла все та же старая идея – сделать Канаду новым 51-м штатом США.
Для начала Трамп весной прошлого года повысил пошли для Канады в торговле, а потом, когда Канада заключила соглашение с Китаем (для этого Карни посетил Пекин впервые с 2017 года), президент США обрушился на него по полной. "Если губернатор Карни думает, что сможет превратить Канаду в "перевалочный пункт" для китайских товаров и продукции, отправляемых в Соединенные Штаты, он глубоко ошибается", — написал он в соцсети Truth Social. А потом добавил:
Крайний раз так недобро Трамп пошутил относительно Канады уже в начале февраля 2026-го, когда его стали упрекать за слишком сильное желание поглотить Гренландию, отобрав (купив) ее у Дании. "У меня никогда не было намерения сделать Гренландию 51-м штатом. Я хочу сделать Канаду 51-м штатом. Гренландия будет 52-м штатом. Венесуэла может стать 53-м штатом", — как бы в шутку заявил Трамп, выступая у себя на субботнем ужине.
Максимально жесткой перепалка двух политиков стала после того, как в январе текущего года Карни выступил с речью на Всемирной экономической форуме в Давосе, и его The New York Times сразу назвала "новой "глобальной политической звездой". За то, что в своей речи, которую сразу же сравнили с Фултонской речью Уинстона Черчилля 1946 года, Карни выступил неким идеологом нового-старого мира и эдаким либеральным противовесом идеологии трампизма, уничтожающего старые порядки.
Карни в Давосе фактически признал, что в отношениях США и их союзников в Европе и везде в мире наступила новая реальность: американцы больше не считаются с ними, а хотят только диктовать свою волю. По мнению Карни, это неприемлемо, а значит, должен вступать в силу некий "план Б" - меры по нейтрализации Трампа и трампизма, диктата и гегемонии США в отношении западных союзников.
Карни фактически призвал так называемые "средние державы", попавшие под давление США, отказавшихся от прежнего тесного сотрудничества и союзнических отношений, отныне, в новых условиях, не полагаться на единственного покровителя, а учиться балансировать между несколькими великими державами. И при этом объединяться и держаться вместе, а на Канаду намекнул, как на лидера этого процесса.
По мнению Карни, "средние державы" – главные бенефициары либерального миропорядка, которые долгие годы полагались на защиту США, развивали экономику и проводили политику, основанную на ценностях. Но теперь пришло время перемен, старый мир разрушен и нужно выживать самим.
Звучало это красиво и афористично. "Средние державы должны действовать сообща, потому что, если мы не сидим за столом переговоров, мы становимся частью меню. …Великие державы пока могут позволить себе действовать в одиночку. У них есть рынок, военный потенциал и рычаги влияния, чтобы диктовать свои условия. Средние державы таких возможностей не имеют. …В мире соперничества великих держав у стран, находящихся между ними, есть выбор: соревноваться друг с другом за благосклонность или объединиться, чтобы создать третий путь, способный оказать влияние. Мы не должны позволять росту жесткой силы ослепить нас и заставить забыть, что легитимность, целостность и правила останутся сильными — если мы решим использовать их вместе".
И тогда же, ссылаясь на древнегреческого историка Фукидида, Карни заявил, что мир вступает в период, когда "сильные делают то, что могут, а слабые терпят то, что должны". А потом сказал и это: "Мы больше не полагаемся лишь на силу наших ценностей, но и на ценность нашей силы. Мы укрепляем эту силу внутри страны. …Мы убираем табличку с окна. Мы знаем, что старый порядок не вернется. Мы не должны скорбеть об этом. Ностальгия — это не стратегия. Но мы верим, что из этого разрыва можно построить что-то лучшее, крепкое, более справедливое".
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости . сгенерировано ИИ
Смотреть по-новому
Это действительно похоже на объявление некоего третьего пути, новой стратегии. И если европейские и другие лидеры испытывали разные чувства – от страха до растерянности и паники, Трамп сразу понял, кому в первую очередь адресованы эти слова – ему и США. "Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать свои заявления", — сказал Трамп и уже 23 января отозвал приглашение Канаде вступить в созданный им Совет мира, саммит которого намечен на 19 февраля сего года в Вашингтоне.
Там, в штаб-квартире Института мира, который с конца прошлого года носит имя Трампа, заочная дискуссия хозяина с Карни продолжится. В Госдепе США сообщили: Институт мира, занимающийся вопросами урегулирования конфликтов в разных частях света, решили переименовать, чтобы увековечить "имя величайшего переговорщика в истории США".
Так что Карни, скорее всего, получит свое. За то, что осудил США и Трампа за использование экономических рычагов давления на другие страны и за стремление к гегемонии этой страны в новой упаковке.
© Фото : cont.ws
- РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : cont.ws
Это Канада, детки
Но и Карни не лыком шит. Хотя бы потому, что он знает, что в этом мире почем и почему. Достаточно вспомнить, что на пути на битву с Трампом Карни в отличие от многих современных европейских или прочих политиков либерального окраса, привыкших повиноваться кнуту и прянику, не "шестерил" в крупных компаниях и банках в служащих, а сам заставлял подчиняться. И как, собственно, и Трамп, переживший несколько банкротств и сумевший подняться, Карни сам вырабатывал и стратегии и тактики.
Он – опытный банкир и финансист, то есть соль нынешнего делового мира. 14 марта 2025 года он был приведен к присяге и официально вступил в должность премьер-министра, 24-го по счету в истории Канады. И стал первым главой правительства этой страны, который не занимал выборную должность на момент назначения.
"Отцы и дети" Либеральной партии Канады, устав от разноцветных носков, идиотизма и эрзац-ЛГБТ*-полуужимок прежнего своего лидера Джастина Трюдо, сами избрали себе председателя, чтобы хоть как-то преодолеть кризис, охвативший и партию, и страну.
Этим они отогнали еще один позор, который мог случиться в истории Канады, – избрание премьером Христи Фриланд, внучки гитлеровского коллаборациониста и бандеровца, которая умудрилась даже в парламент затянуть престарелого и выживающего из ума погромщика и убийцу Ярослав Гуньку, чтобы случить его там с нынешним недофюрером укро-неонацистов Владимиром Зеленским. Кстати, евреем, чьих родственников и одноплеменников указанный Гунька крошил из пулемета в Холокост, в рамках "решения еврейского вопроса".
Так потомки бандеровцев утверждали свою правоту и свою моральную победу в наши дни. Но Христю канадцы отогнали в Украину служить Зеленскому, а себе избрали в лидеры человека, который в 2008—2013 годах возглавлял Банк Канады, а потом, в 2013—2020 годах был управляющим Банка Англии. Самым молодым председателем и первым небританцем в его истории с 1694 года.
А это, как вы понимаете, серьезно. Человеческое и профессиональное фуфло на такие должности все же даже толерантные на всю голову англосаксы не назначают. Хотя, например, в той же Франции мы и видим президентом Эммануэля Макрона, выкормыша, казалось бы, серьезной банкирской семьи Ротшильдов. Но то французы: видимо, Ротшильдам во Франции такой президент и нужен, вот его и лупит по морде жена, очень похожая на россиянина Алексея Панина, который чудом дома избежал дурдома (чувствуете: почти стих пошел при описании девиаций).
А канадцы избрали профессионала, который на пути к президентскому креслу окончил Гарвардский университет, специализируясь в области экономики, магистерскую степень (MPhil) по экономике получил в 1993 году в колледже Святого Петра (Оксфордский Университет), а докторскую (DPhil) в 1995 году — в Наффилдском колледже Оксфорда, защитив диссертацию на тему "Динамические преимущества конкуренции".
Потом 13 лет работал в отделениях компании Goldman Sachs в Лондоне, Нью-Йорке, Торонто и Токио, занимаясь вопросами суверенных рисков, рынков заемного капитала развивающихся экономик и банковскими инвестициями. Как банкир и финансист, Карни уже тогда, в 2019 году наступал на горло американцам, когда на конференции ФРС США в американском городе Джексон Хоул во время встречи с главами центральных банков разных стран и руководителями подразделений ФРС предложил заменить доллар как мировую резервную валюту новой цифровой валютой.
Президентом США тогда в первый раз был Трамп, который, видимо, и запомнил, что Карни утверждал: многополярному миру нужна и многополярная валюта. То есть новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров, которая высвободит из-под диктата американцев и придаст равновесие мировой экономике. Тогда же Карни осудил и торговые войны, ибо они ухудшают условия ведения бизнеса во всем мире.
Другими словами, выступил против того, чем Трамп восстанавливает гегемонию США, делает их снова великими и расправляется с конкурентами, не желая и слушать о "каком-то там" многополярном мире.
Но и сейчас, как видим, в области внешней политики Карни выступает с резкой критикой протекционистской политики Трампа и называет е главной угрозой для канадской экономики. Трамп таких штук, как мы уже знаем, не прощает. Но Карни во всем выступает против Трампа: в составе "коалиции желающих" поддерживает войну в Украине любой ценой, выступает против передачи Гренландии США и за суверенитет Арктики, поддерживает 5 статью Устава НАТО и готов воевать.
"…Мы находимся в середине разрыва, а не перехода. …Мы понимаем, что этот разрыв требует не просто адаптации. Он требует честности в отношении мира такого, каков он есть. Это задача средних держав. Стран, которые больше всех теряют от мира крепостей и больше всех выигрывают от подлинного сотрудничества. У сильных есть могущество. Но и у нас кое-что есть — способность перестать притворяться, называть вещи своими именами, укреплять свою силу внутри страны и действовать сообща. Это путь Канады. Мы выбираем его открыто и с уверенностью. И этот путь открыт для любой страны, которая готова пойти по нему вместе с нами", – утверждает Карни. И это действительно вызов новым глобалистам, которые остаются в мире под видом волков в овечьих шкурах
Это вызов Трампу! И не от России или Китая, а от Запада, который его не принимает и готов с ним воевать до конца. Так что саммит Совета мира должен быть веселым – попахивающим войной. А как сложатся отношения Канады и США, Трампа и Карни – это особое зрелище, можно запасаться попкорном…
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КанадаСШАЗападМарк КарниДональд ТрампДжастин ТрюдоСовет мираНАТОМненияВладимир Скачковесь Скачко
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:18Беспощадный, но не бессмысленный. Бунт Карни против самоуправства Трампа
18:11Запорожская АЭС получила от Ростехнадзора 10-летнюю лицензию на эксплуатацию
18:07Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
18:05Режим Зеленского грозит Паралимпиаде бойкотом
17:59Судьи МУС попали под каток американской финансовой системы
17:57"Клещи" сжимаются: российские войска охватывают Красный Лиман с флангов
17:51Глава офиса Зеленского анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время. Новости к этому часу
17:33Шадаев пообещал сохранить доступ к Telegram для военнослужащих. Новости к этому часу
17:27Будет ли большая европейская война? Почему США в ней заинтересованы, Европа готовится, а Россия не хочет
17:23Оружие заканчивается: Европа и США не знают, чем накачивать Украину
17:23Залужный начал электоральную войну с Зеленским и обвинил его в срыве контрнаступления-2023
17:16Итоги 18.02.26: переговоры в Женеве, взрывы в ТЦК и санкции против Лукашенко
17:16Залужный заговорил — и у Зеленского кончилось алиби
17:14Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского
17:04"Репарации за советскую оккупацию". Сколько задолжала Польша России
16:40Украинская сторона подтверждает продолжение переговоров
16:21Реальные боевые изделия, а не муляжи. Секреты обучения минному делу на русском фронте
16:00МИД Украины призвал к санкционной атаке на президента Белоруссии
16:00София Русова: 170 лет со дня рождения "украинской Монтессори"
15:51США обсуждает проекты с РФ, Венгрия прекратила поставки топлива на Украину. Новости к этому часу
Лента новостейМолния