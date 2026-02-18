https://ukraina.ru/20260218/zhivot-orbana-vstrecha-s-putinym-peremirie-na-mesyatsy-kuda-neset-zelenskogo-1075788692.html

Живот Орбана, встреча с Путиным, перемирие на месяцы. Куда несет Зеленского

Невоздержанным на язык Владимир Зеленский кажется лишь на первый взгляд. За каждым его заявлением скрыта определенная логика и политическая целесообразность. Это хорошо видно на примере недавних заявлений главы правящего на Украине режима

Встреча, которой не будетЗа последние дни Зеленский в очередной раз отметился рядом громких заявлений. Где-то ему приходится откровенно юлить и выкручиваться, как в вопросе территориальных уступок, а где-то он сбивается на оскорбления и провокации, как было в случае его недавней реплики по адресу венгерского премьера Виктора Орбана.Взять хотя бы тему компромиссов на переговорах с Россией. Задача Зеленского – максимально затягивать время и ждать, когда изменится конъюнктура в США или же когда проблемы начнутся у РФ. При этом Киеву важно имитировать готовность к компромиссам, чтобы не отталкивать от себя Вашингтон.Иногда может показаться, что Зеленский пребывает в состоянии раздвоения сознания – с разницей в несколько дней он намекнул, что ждет скорейшей кончины российского президента, а потом заявил, что готов с ним встречаться ради решения территориальных вопросов и даже дал команду своим переговорщикам обсудить эту тему с россиянами.Противоречие тут только кажущееся. С одной стороны, Зеленский декларирует готовность ко встрече с Владимиром Путиным, при этом ему нужно сделать так, чтобы она точно не состоялась. Чтобы наверняка, он публично оскорбляет главу российского государства, лишая такую встречу какой-либо перспективы.Да, методы, которыми оперирует Зеленский, изящными не назовешь, однако в плане репутации терять ему уже особо нечего, поэтому он продолжает выдавать на-гора нужные ему заявления.Выпады в сторону Орбана и ЛукашенкоТе же оскорбления в адрес Орбана – это не просто нервный срыв или желание больнее уязвить лидера Венгрии.Будапешт сегодня – главный раздражитель для Киева в Европе. Венгерские власти продолжают гнуть свою линию: поддержка Украины привела бы к ослаблению Венгрии, достаточно посмотреть на ситуацию в Европе, пока Орбан у власти, никакого Киева в ЕС не будет.Такая политика находит поддержку в Соединенных Штатах, венгерский премьер – главный европейский союзник Трампа. Удары по Орбану для Зеленского – это в реальности удары по американскому президенту, перед которым он публично лебезит, но скрытно хочет "пересидеть" главу Белого дома и надеется на перехват власти в США Демпартией.Такая модель поведения украинских властей выстраивается Киевом под кураторством Европы, где ведут свою игру против Трампа.В этом же ряду санкции Украины против президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые были введены 18 февраля. Зеленский посвятил этому отдельный пост в соцсетях, объяснив, почему было принято такое решение."Александр Лукашенко уже достаточно давно обменивает суверенитет Беларуси на продолжение личной власти, помогает россиянам обходить санкции мира за эту агрессию, активно оправдывает российскую войну, а теперь еще и увеличивает свое собственное участие в масштабировании и затягивании войны. За это будут особые последствия", - написал он.Понятно, что именно сейчас это было сделано тоже не просто так. По времени это совпало с оттепелью в отношениях Минска и Вашингтона, приглашением Лукашенко в создаваемый американцами Совет мира. Поэтому Украине важно, чтобы Белоруссия оставалась в изоляции, а как максимум – добиться там смены власти и оторвать от России, чему должны способствовать недавно активизированные контакты с местной беглой оппозицией."Дайте нам два месяца"Еще одна тема, вокруг которой свои словесные кружева плетет Зеленский – это возможное проведение на Украине референдума по мирному соглашению с Россией, а также выборы. Задача тут перед ним стоит примерно та же самая: ни да, ни нет, можем провести, а может и нет.Ставятся условия, причем каждый раз они конкретизируются и уточняются так, чтобы выставить инициативу заранее невыполнимой. Говоря о выборах, Зеленский ранее настаивал, чтобы РФ прекратила атаки по Украине. В Москве ответили, что в день выборов готовы подумать о режиме тишины, однако сейчас в Киеве уточнили – прекращения огня они хотят аж на два месяца."Дайте нам два месяца перемирия, и мы пойдем на выборы. Вот и все. Дайте нам перемирие, дайте нам безопасность, инфраструктуру… нам нужно много дней, чтобы подготовиться", - сказал Зеленский на днях.Послушать его, так большего демократа и не сыскать – проведу вам выборы, да хоть и во время войны, только вот дальше идет уже набившее оскомину "дайте": дайте ему то, дайте ему это. Сознательное закапывание сути идеи под толстым слоем демагогии и невыполнимых обещаний.Аналогично и с референдумом по мирному соглашению. Из последних заявлений главы киевского режима следует, что проводить его надо в любом случае. Проблема только в том, что если соглашение будет "плохое" для Киева, то украинцы его якобы не примут."Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят... меня, они не простят [США]", - сказал он в интервью Axios 17 февраля.То есть из слов Зеленского следует, что референдум – дело хорошее, но если там что-то про территории, то проводить его смысла нет, ибо украинцы на такое не согласятся. А может сначала все-таки узнать мнение самих украинцев? Пока всерьез интересоваться этим в Офисе президента никто не планирует.О том, что ставка Зеленского на приход к власти в США демократов может быть ошибкой - в материале издания Украина.ру Стоит ли Зеленскому затягивать переговоры, рассчитывая на победу Демпартии в Конгрессе США?

