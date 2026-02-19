https://ukraina.ru/20260219/blokada-kuby-nepriemlema-rossiya-podderzhit-ostrov-svobody-putin-prinyal-v-kremle-glavu-mid-respubliki-1075812162.html
Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики
Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики
Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом в ночь на 19 февраля сообщает РИА Новости
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Москва, Дмитрий Песков, МИД, Куба, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Роснефть, США, Латинская Америка, блокада
"И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного", — сказал Путин.
По словам главы государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, и они развиваются в положительном направлении.
"Мы всегда были на стороне Кубы в её борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за своё право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул президент России.
Родригес выразил благодарность Москве за солидарность в условиях блокады и энергетического эмбарго.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком подтвердил, что на переговорах обсуждались меры поддержки республики.
"Да, была на повестке дня", — ответил Песков на вопрос журналистов о поддержке Кубы.
Во встрече в Кремле также приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой заявил, что Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Москва также отвергает обвинения в том, что сотрудничество с республикой представляет угрозу для Штатов, добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, подтвердил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.
