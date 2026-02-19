https://ukraina.ru/20260219/blokada-kuby-nepriemlema-rossiya-podderzhit-ostrov-svobody-putin-prinyal-v-kremle-glavu-mid-respubliki-1075812162.html

Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики

Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики - 19.02.2026 Украина.ру

Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики

Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом в ночь на 19 февраля сообщает РИА Новости

2026-02-19T03:48

2026-02-19T03:48

2026-02-19T03:48

новости

украина.ру

россия

владимир путин

москва

дмитрий песков

мид

куба

сергей лавров

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075812007_0:179:1282:900_1920x0_80_0_0_5ba2614a82984d9b1e3e9007e0cd1e2e.jpg

"И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного", — сказал Путин.По словам главы государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, и они развиваются в положительном направлении."Мы всегда были на стороне Кубы в её борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за своё право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул президент России.Родригес выразил благодарность Москве за солидарность в условиях блокады и энергетического эмбарго.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком подтвердил, что на переговорах обсуждались меры поддержки республики."Да, была на повестке дня", — ответил Песков на вопрос журналистов о поддержке Кубы.Во встрече в Кремле также приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой заявил, что Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Москва также отвергает обвинения в том, что сотрудничество с республикой представляет угрозу для Штатов, добавил он.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, подтвердил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

куба

сша

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина.ру, россия, владимир путин, москва, дмитрий песков, мид, куба, сергей лавров, дмитрий медведев, роснефть, сша, латинская америка, блокада