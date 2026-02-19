Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики - 19.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260219/blokada-kuby-nepriemlema-rossiya-podderzhit-ostrov-svobody-putin-prinyal-v-kremle-glavu-mid-respubliki-1075812162.html
Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики
Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики - 19.02.2026 Украина.ру
Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики
Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом в ночь на 19 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-19T03:48
2026-02-19T03:48
новости
украина.ру
россия
владимир путин
москва
дмитрий песков
мид
куба
сергей лавров
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075812007_0:179:1282:900_1920x0_80_0_0_5ba2614a82984d9b1e3e9007e0cd1e2e.jpg
"И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного", — сказал Путин.По словам главы государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, и они развиваются в положительном направлении."Мы всегда были на стороне Кубы в её борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за своё право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул президент России.Родригес выразил благодарность Москве за солидарность в условиях блокады и энергетического эмбарго.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком подтвердил, что на переговорах обсуждались меры поддержки республики."Да, была на повестке дня", — ответил Песков на вопрос журналистов о поддержке Кубы.Во встрече в Кремле также приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой заявил, что Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Москва также отвергает обвинения в том, что сотрудничество с республикой представляет угрозу для Штатов, добавил он.Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, подтвердил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
куба
сша
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075812007_24:0:1224:900_1920x0_80_0_0_8df2a6340b603c65bf0e64c795d267db.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, владимир путин, москва, дмитрий песков, мид, куба, сергей лавров, дмитрий медведев, роснефть, сша, латинская америка, блокада
Новости, Украина.ру, Россия, Владимир Путин, Москва, Дмитрий Песков, МИД, Куба, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Роснефть, США, Латинская Америка, блокада

Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики

03:48 19.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий СысоевПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Читать в
ДзенTelegram
Россия считает неприемлемыми новые ограничения в адрес Кубы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей. Об этом в ночь на 19 февраля сообщает РИА Новости
"И сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся, мы не приемлем ничего подобного", — сказал Путин.
По словам главы государства, Москву и Гавану связывают особые отношения, сложившиеся исторически, и они развиваются в положительном направлении.
"Мы всегда были на стороне Кубы в её борьбе за независимость, за право идти по собственному пути развития, всегда поддерживали кубинский народ. Знаем, как сложно все эти десятилетия независимости Кубы приходилось кубинскому народу в борьбе за своё право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы", — подчеркнул президент России.
Родригес выразил благодарность Москве за солидарность в условиях блокады и энергетического эмбарго.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком подтвердил, что на переговорах обсуждались меры поддержки республики.
"Да, была на повестке дня", — ответил Песков на вопрос журналистов о поддержке Кубы.
Во встрече в Кремле также приняли участие глава "Роснефти" Игорь Сечин, министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с кубинским коллегой заявил, что Россия призывает США воздержаться от планов военно-морской блокады Кубы. Москва также отвергает обвинения в том, что сотрудничество с республикой представляет угрозу для Штатов, добавил он.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который также встретился с Родригесом, подтвердил, что Куба остается стратегически важным союзником России в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияВладимир ПутинМоскваДмитрий ПесковМИДКубаСергей ЛавровДмитрий МедведевРоснефтьСШАЛатинская Америкаблокада
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:51США выводят около 1000 военнослужащих из Сирии. Или не выводят?
04:45"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта
04:30Россия и США обсуждали "величайшую сделку" по снятию санкций и освоению Сибири — The Economist
04:30"Стиснув зубы": Куликов рассказал, как Куба переживет очередной виток блокады США
04:15"На каждый щит найдется меч": Ищенко объяснил, почему российская армия не зависит от "Старлинка"
04:00"Индия не станет лезть на рожон, но и не будет подчиняться США" — Куликов о закупках нефти из РФ
03:48Блокада Кубы неприемлема, Россия поддержит Остров Свободы: Путин принял в Кремле главу МИД республики
03:21Белый дом предупредил об экологической катастрофе в Вашингтоне
03:04Предотвратит ли это войну: Иран направит Соединённым Штатам письменное предложение
02:38Интрига с задержанием Карлсона в аэропорту Тель-Авива: официальные лица всё опровергают
02:19События 18 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:57В результате атаки БПЛА на Великолукскую нефтебазу загорелся резервуар с нефтепродуктами
01:41Спецборт с делегацией РФ, летящий из Женевы после переговоров по Украине, приземлился во "Внуково"
01:21ВСУ атакуют Великие Луки, закрыт аэропорт Пскова — губернатор
01:08Фронтовая сводка за 18 февраля от канала "Дневник десантника"
00:42Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:13МИД Украины недоволен девушкой, несшей табличку страны на Олимпиаде
00:11Умеров может сесть из-за коррупционного скандала с Миндичем
00:08Лавров: Поведение Зеленского в Мюнхене свидетельствует о его нежелании мира
00:05Американского журналиста Такера Карлсона задержали в Израиле
Лента новостейМолния