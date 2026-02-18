https://ukraina.ru/20260218/kak-proshli-peregovory-v-zheneve-otkroveniya-zaluzhnogo-itogi-18-fevralya-1075796158.html

Как прошли переговоры в Женеве, откровения Залужного. Итоги 18 февраля

В Женеве завершился третий раунд переговоров российской, украинской и американской делегаций. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, как Владимир Зеленский помешал украинскому контрнаступлению

В Женеве завершился третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Встречи делегация России, Украины и США проходили 17-18 февраля за закрытыми дверями в отеле InterContinental."Как вы знаете, переговоры шли два дня: очень долго вчера, в разных форматах, и вот ещё сегодня, около двух часов. Они были тяжёлыми, но деловым. В ближайшее время состоится следующая встреча", — прокомментировал переговоры возглавивший российскую делегацию, помощник президента РФ Владимир Мединский.Сам он провёл дополнительные переговоры с украинской делегацией. После завершения встречи в трёхстороннем формате провёл закрытые двухчасовые переговоры в Женеве."Да, [встреча была] с украинской [стороной]", — ответил Мединский журналистам.О чём шли переговоры, он не сообщил.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, по ходу переговоров докладывали российскому лидеру Владимиру Путину."Разумеется, идут прямые доклады президенту, но пока рано говорить о каких-то оценках", — отметил Песков.Однако ряд западных СМИ уже опубликовали ряд подробностей, подчас противоречащие официальным заявлениям."Два источника, знакомых с ходом переговоров, сообщили мне, что сегодня в Женеве переговоры в политической рабочей группе "застопорились". По словам источников, причиной стали позиции, представленные новым главным российским переговорщиком Владимиром Мединским", — написал по итогу первых дней третьего раунда переговоров журналист издания Axios Барак Равид.Журналист не уточнил, о каких именно позициях идёт речь и какова была реакция американской и украинской стороны.Однако спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на самом деле был достигнут "значительный прогресс"."Успех президента [США Дональда] Трампа в сближении сторон войны привёл к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством для прекращения убийств в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над достижением соглашения", — заявил Уиткофф.Издание The New York Times со ссылкой ни "источник близкий к Кремлю" сообщило, что российские чиновники ценили теплоты и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров, притом иногда сомневаясь в его надёжности как посредника. Также, по словам источника, россияне рады участию в переговорах и зятя президента США Джареда Кушнера, т. к. он придерживается более организованного и структурированного подхода. Якобы в России дуэт американских переговорщико впрозвали "Уиткофф и Зятькофф".А вот издание The Economist указало на раскол в украинской делегации. Одну группу в делегации, лидером которой является глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) выступает за скорейшее заключение мирного договора при посредничестве США. Эта часть делегации опасается, что "окно возможностей" для выгодного Украине соглашения может скоро закрыться.Вторая группа, на которую влияет бывший глава ОП Андрей Ермак, со скепсисом относится к быстрому заключению соглашения. Владимир Зеленский же якобы балансирует между двумя группами.Медиаэксперт Анатолий Шарий уточнил информацию по поводу раскола в украинской делегации."Фактически происходит конфронтация между Будановым* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), который желает идти к перемирию и идти на компромиссы, и Умеровым, который кричит "война до последнего". Напомню, вся семья Умерова проживает в Соединённых Штатах Америки. Так вот, мы говорим "Умеров", подразумеваем "Ермак". А Ермак — это и есть Зеленский. Есть условно партия мира и партия войны. Партия войны встает на дыбы при любом упоминании любого мирного соглашения", — отметил Шарий.По его словам, причиной этого является то, что в случае перемирия нужно будет провести выборы, на которых Зеленский проиграет. А это уже чревато тюрьмой для него и его окружения."Цепляется наша тварь за власть и за войну, потому что война — это его жизнь", — подытожил медиаэксперт.Сам Зеленский выложил в своём телеграм-канале нарезку из совещания по видеосвязи с украинской делегацией."Работаем вместе с командой ради приближения реального мира. Приоритет — гарантии безопасности для Украины. Украинские представители имеют чёткие директивы по каждому аспекту переговоров. Ожидаю детальный доклад по итогам всех встреч", — подписал Зеленский видео.Российский военкор Евгений Поддубный отметил, что каких-либо результатов от новой встречи в Женеве ждать не стоило."Объективно, каких-либо результатов от новой встречи ждать и не стоило. В первую очередь из-за позиции украинской стороны, которая не уполномочена принимать никаких решений без отмашки от европейских покровителей. Эти два дня глава СНБО Украины Умеров оперативно докладывал европейцам о ходе переговоров, получая взамен инструкции, сведённые к запрету делать какие-либо шаги в сторону мира", — написал Поддубный в своём телеграм-канале.По его словам, в Европе ставить точку в конфликте не собираются."В Европе точку в одной из самых кровопролитных войн века ставить ведь никто не собирается. Потому, сколько ни дай Украине возможностей показать свою договороспособность и остановить ту катастрофу, которая сейчас накрыла страну, она ими не воспользуется", — отметил военкор.Он обратил внимание на то, что Украина не сломлена."И здесь важно понимать, что не смотря на крах экономики, на катастрофу в энергосекторе и другие лишения, в военном плане наш противник не сломлен. Объяснение этому до нельзя простое – постоянная накачка Украины западным вооружением. Война на все деньги. В нынешнем 2026 году Европа даёт Киеву на войну ещё 38 миллиардов долларов. Это много. И вооружаться ВСУ будут на земле, на море и в воздухе. На производство одних только дронов заложено около €3 млрд", — указал военкор.Поддубный вспомнил и сегодняшней публикации агентства Associated Press, которая сообщило о том, что бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил в провале украинского контрнаступления в 2023 году именно Зеленского, который не дал сформировать "ударный кулак", не предоставив достаточно сил и средств."Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в "едином кулаке" для отвоевания частично оккупированного Запорожья — региона, где расположена важная атомная электростанция, — а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это перерезало бы коридор земли, который российская армия использовала для снабжения Крыма, незаконно аннексированного ею в 2014 году. Для успеха требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь", — сообщило агентство Associated Press.Также агентство писало, как Залужному попытались мешать и ранее."Однажды вечером в середине сентября 2022 года, когда Украина проводила эффективное контрнаступление на северо-востоке, Залужный, занимавший тогда пост командующего армией, вышел из напряженного совещания в штабе Зеленского и направился обратно в свой кабинет в Киеве. Спустя несколько часов десятки агентов СБУ прибыли в офис Залужного для обыска помещения, сообщил Залужный. По его словам, в это время там находилось более десятка британских офицеров. По словам Залужного, сотрудники СБУ не сказали, что именно они ищут, и он помешал им просматривать документы и компьютеры", — отмечалось в публикации.По информации АР, "рейд представлял собой явную угрозу"."В присутствии агентов он позвонил тогдашнему начальнику штаба Зеленского Андрею Ермаку и сделал резкое предупреждение: "Я сказал Ермаку, что отражу эту атаку, потому что знаю, как воевать". Затем Залужный позвонил тогдашнему начальнику службы безопасности Василию Малюку* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.), чтобы узнать, что происходит. По словам Залужного, Малюк* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) сказал, что ничего не знает о рейде и пообещал разобраться в ситуации", — указывалось в публикации.По словам Поддубного Зеленского "ждёт незавидная участь рано или поздно".Подробнее о расколе в украинской делегации — в статье Дмитрия Ковалевича "Раскол внутри "декоративной" украинской делегации. Что говорят на Украине о переговорах в Женеве".

