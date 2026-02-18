Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра - 18.02.2026 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра - 18.02.2026 Украина.ру
Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2026-02-18T18:07
2026-02-18T18:07
эксклюзив
спецоперация
запорожская область
россия
красный лиман
вооруженные силы украины
ми-24
дроны
днепр
константиновка
Ранее группировка войск "Восток" в Запорожской области, несмотря на контрудары ВСУ, заняли важный район обороны, освободив Криничное, выровняв фронт по железной дороге. Продолжаются успешные штурмовые действия в направлениях Верхней Терсы, Рождественского и Воздвижевки. Основной фронт на этом направлении проходит по линии "Терноватое-Зализничное". Воины-дальневосточники контролируют и один, и второй населенный пункт. Да, из Терноватого нам пришлось немножко опойти, но с помощью введения резервов этот вопрос будет решен, и мы сможем двигаться дальше. При этом у ВСУ нет других способов противостоять нам, кроме как наносить эти контрудары. Если они потеряют эту линию обороны, у них там ничего не останется вплоть до самого Днепра. Такое событие характерно не только для Запорожской области. Наша система мелких уколов по всей линии соприкосновения приводит к избыточному движению украинских резервов, которые в конце концов просто перестают понимать, куда их направляют. То есть когда мы читаем выдумки киевских пиарщиков, что "ВСУ за несколько дней отбили 201 квадратный километр", надо понимать, что это не только информационная война с Россией. Они действительно не понимают, что происходит на поле боя. Когда вы так двигаете резервами, вся эта катавасия превращается в калейдоскоп. На самом же деле есть несколько участков, где армия России устойчиво наступает: Красный Лиман, Славянск, Константиновка, а также граница с Сумской областью и район Волчанска. Отдельно остановимся на Красном Лимане. И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная равзедка боем. Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Так у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнивое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще. Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке. То же самое касается района Константиновки. Продвигаемся мы там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28. У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время. Поэтому никакого кризиса в полосе наступления группировки войск "Восток" нет. Это частный случай, который завтра-послезавтра будет забыт. Там речь идет о сражениях батальонного уровня. Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы. Повторюсь, мелкие порезы, которые нам наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые мы им наносим по всей линии соприкосновения.
запорожская область
россия
красный лиман
днепр
константиновка
Военный эксперт Николай Сорокин: ВСУ так и не отбили Терноватое, поэтому им придется отступать до Днепра

18:07 18.02.2026
 
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее группировка войск "Восток" в Запорожской области, несмотря на контрудары ВСУ, заняли важный район обороны, освободив Криничное, выровняв фронт по железной дороге. Продолжаются успешные штурмовые действия в направлениях Верхней Терсы, Рождественского и Воздвижевки.
Основной фронт на этом направлении проходит по линии "Терноватое-Зализничное". Воины-дальневосточники контролируют и один, и второй населенный пункт. Да, из Терноватого нам пришлось немножко опойти, но с помощью введения резервов этот вопрос будет решен, и мы сможем двигаться дальше. При этом у ВСУ нет других способов противостоять нам, кроме как наносить эти контрудары. Если они потеряют эту линию обороны, у них там ничего не останется вплоть до самого Днепра. Такое событие характерно не только для Запорожской области. Наша система мелких уколов по всей линии соприкосновения приводит к избыточному движению украинских резервов, которые в конце концов просто перестают понимать, куда их направляют.
То есть когда мы читаем выдумки киевских пиарщиков, что "ВСУ за несколько дней отбили 201 квадратный километр", надо понимать, что это не только информационная война с Россией. Они действительно не понимают, что происходит на поле боя. Когда вы так двигаете резервами, вся эта катавасия превращается в калейдоскоп.
На самом же деле есть несколько участков, где армия России устойчиво наступает: Красный Лиман, Славянск, Константиновка, а также граница с Сумской областью и район Волчанска.
Отдельно остановимся на Красном Лимане. И в Святогорске, и в Дробышево уже пару недель находятся наши ДРГ. Заходят, выходят, потом снова заходят. Там идет полноценная равзедка боем. Конечно, в Святогорске тяжелый участок местности. Так у ВСУ как раз высокое расположение их укрепрайонов, сравнивое с тем, как это было в Часовом Яре. В Дробышево проще. Тут вопрос не в том, возьмем не возьмем, а в том, сколько мы ребят потеряем на этом направлении. Поэтому штурмы не форсируются. Наши подразделения продвигаются в час по чайной ложке.
То же самое касается района Константиновки.
Продвигаемся мы там по новым правилам под прикрытием групп огневой поддержки: минометчики, гранатометчики, дроноводы. Одновременно с воздуха их поддерживают вертолеты Ми-24 и Ми-28. У нас хорошо работает штурмовая машина по взятию поселков городского типа. Все они будут заняты в ближайшее время. Поэтому никакого кризиса в полосе наступления группировки войск "Восток" нет. Это частный случай, который завтра-послезавтра будет забыт. Там речь идет о сражениях батальонного уровня.
Давайте еще не забывать, что у нас полное господство в воздухе и малом воздухе. Украинцы сами признают, что у нас преимущество по всем видам БПЛА: дроны-камикадзе, дроны-перехватчики, дроны-разведчики, крупные системы.
Повторюсь, мелкие порезы, которые нам наносят ВСУ в Запорожской области, не входят ни в какое сравнения с порезами, которые мы им наносим по всей линии соприкосновения.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта Днепропетровской и Запорожской областей
