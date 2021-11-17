Член Общественной палаты Донецкой народной республики

Родилась 22 марта 1971 года в Артемовске Донецкой области УССР.

С 1973 по 1990 год жила в Якутской АССР, а с 1984 по 1990 год в Якутске, где в 1988 г. закончила среднюю школу.

Член Общественной палаты ДНР Курянская: Русский Донбасс становится единым © Скриншот из видео Украина.ру

Трудовую деятельность начала в 1988г. в лаборатории тока сверхвысокой чистоты при кафедре радио и космофизики в Якутском государственном университете — лаборантом.

С 1992 по 1994 год — секретарь городской первичной организации Снежнянского союза молодежи.

С 1994 по 1995 год — секретарь-делопроизводитель на государственном коммунальном предприятии.

С 1998 по 2014 год — директор ЧП «Ольгино» (швейное предприятие).

В мае 2018 года назначена на должность заместителя директора по общим вопросам ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка».

Участвовала в Антимайдане. Ее данные размещены на сайте «Миротворец».

В сентябре 2018 года была участником 51-й Федеральной выставки — ярмарки «Текстильлегпром» в Москве, на ВДНХ. Была помощником депутата городского совета. Является членом оргкомитета по охране труда Снежнянского отделения ФСС. Член общественного движения «Донецкая Республика».

Награждена благодарственным письмом Снежнянской городской администрации за освоение и выпуск новых видов продукции, создание новых рабочих мест и дипломом Снежнянского городского центра занятости за большой вклад в возрождение легкой промышленности в городе Снежное, многолетнюю плодотворную работу по укреплению предпринимательства.

Также отмечена благодарностью городской администрации за добросовестный труд, высокий профессионализм, личную ответственность; награждена почётной грамотой министерства промышленности и торговли ДНР за высокий профессионализм, добросовестный труд, большой вклад в развитие легкой промышленности ДНР.