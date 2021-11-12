Азаров напомнил, что в его бытность премьер-министром Россия всегда проявляла долготерпение в вопросах поставок критически необходимых товаров.
«Ведь я уже говорил, что, если бы действительно Россия была агрессором, и действительно бы захотела поставить киевский режим на колени — не Украину, а подчеркиваю, киевский режим, потому что на Украине сейчас правит оккупационное, по сути, правительство… То для этого достаточно было примерно на месяц прекратить поставки из перечня критического импорта для Украины, а экспорта из России, и все — промышленность Украины остановилась бы. Прежде всего, энергетика страны остановилась бы… И наступил бы полный коллапс», — заявил Азаров.
За все годы после государственного переворота на Украине Россия не прекратила поставок критического импорта для Украины. Таким образом, всю ответственность за энергокризис в стране Азаров возлагает на киевское руководство.
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