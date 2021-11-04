В глобальном плане новую войну в Донбассе, которая перейдет в войну между Россией и Украиной, может инициировать столкновение Европы и США на фоне разгоревшегося энергетического кризиса. Об этом рассказал пожелавший остаться анонимным военный эксперт телеграм-каналов «Южный ветер» и «Конгломерат-медиа», в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт: Ключи от войны России с Украиной — в руках Байдена и Путина Владимир Зеленский заявлял о возможности крупномасштабной войны Украины с Россией, а многие украинские политики говорят с экранов о «русско-украинской войне», которая, по их мнению, в настоящее время уже идёт.

Газотранспортная система Украины по-прежнему нужна европейским потребителям, в то время как производители СПГ из США предпочли бы оставить все как есть для максимизации своей прибыли, уточнил специалист.

По его мнению, угроза войны вполне ощутима. Однако начало ее в большей степени зависит от решений высшего политического руководства России и Украины и, скорее всего, лежит в плоскости выполнения договоренностей, достигнутых по итогам личной встречи президентов РФ Владимира Путина и США Джо Байдена.

Спусковым крючком или предлогом может стать существенное обострение в Донбассе с переходом к наступательным действиям на отдельных направлениях, которое возможно как со стороны народной милиции, так и ВСУ, учитывая муссируемую последний год тему о воссоединении Донбасса и России, это вполне может стать тем самым событием, что даст ход необратимым последствиям, заключил собеседник издания.

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