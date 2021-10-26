Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не против продажи белорусской электроэнергии Литве и Украине, несмотря на их позицию по отношению к Минску, передает 26 октября belta.by

Украина будет покупать электроэнергию в РФ и Белоруссии вопреки собственным судебным запретам © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«Это не по-славянски и не по-христиански», — отметил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что не хотел бы оставлять в беде обычных людей.

«Конечно, мы могли бы завтра закрыться и Литве не поставлять эту электроэнергию — пусть покупают в Европейском союзе в 10 раз дороже. Но людей жалко. Это же наши соседи. Вчера жили в одной стране. А возьмите Украину. Там всегда были наши люди, и сейчас. Они же в таком тяжелом, бедственном положении. Жалко людей. Поэтому, когда мне премьер совсем недавно доложил, что они просят электричество, я говорю: ну что делать, людям надо помогать», — сказал президент.

Энергетический кризис на Украине достигнет апогея в конце октября — начале ноября, когда ожидается внутренний рост спроса на электроэнергию. Удовлетворить его за счет внутренних производителей энергии страна не способна из-за проваленной программы по накоплению угля, поэтому Киев надеется на поставки из Белоруссии.

По данным Минэнерго, в случае политического отказа Беларуси продавать электроэнергию, Украина с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления.