В Латвии в возрасте 59 лет умер бывший председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс. Об этом 20 октября сообщили на сайте партии «Латвия на первом месте», сооснователем которой он был

Рекордное число заболевших: почти 23 тысячи украинцев подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich стал COVID-19.

Партия Цимдарса, среди прочего, выступает против ужесточения антиковидных ограничений. В частности, «Латвия на первом месте» предложила провести референдум, на котором у жителей страны спросят, поддерживают ли они введение обязательной вакцинации как необходимого условия для трудовой деятельности. Кроме того, на референдуме планируют поднять вопрос о недопустимости дистанционного обучения, ограничения оказания медуслуг, проведения спортивных мероприятий.

Комментируя его смерть, инвестиционный банкир Гирт Рунгайнис в своем Twitter призвал противников вакцинации прививаться.

«Срочно делайте, хоть секретно, прививку. Это увеличит ваши шансы продолжать лгать электорату и не подвергать опасности других», — заявил он.

На днях Латвия стала мировым лидером по распространению коронавируса, выйдя на первое место по числу выявленных случаев COVID-19 на миллион человек. Показатель заболеваемости в республике к минувшему воскресенью достиг 7679,97 случая на миллион жителей. Прибалтийская страна обогнала Барбадос (7125,28) и Грузию (7106,18).

Ранее в Латвии объявили локдаун с 21 октября по 15 ноября на фоне роста числа заболеваний коронавирусом и низких темпов вакцинации населения. Во время локдауна продолжат работать только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости, школы и рестораны закрываются. Также в стране с 20:00 до 05:00 будет действовать комендантский час.