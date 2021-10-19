«Мы работаем с вами в данном комитете, чтобы привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, которые нарушают наши санкции», — приводит агентство слова чиновника.
Ранее целый ряд сенаторов США от Республиканской партии выступили с критикой в адрес Белого дома за то, что Штаты отказались от санкций против трубопровода «Северный поток — 2».
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель подписали меморандум, согласно которому Вашингтон перестает бороться со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Тогда до его завершения оставались считанные недели, и помешать строительству можно было только военными методами.
Однако в меморандуме было условие, согласно которому Германия обязывалась ввести санкции против «Северного потока — 2» в том случае, если Россия будет «использовать энергетику в качестве оружия».
Именно в этом ключе сейчас звучит вся антироссийская риторика в Европе. Политики и масс-медиа пытаются представить действия коммерческой компании «Газпром» на газовом рынке ЕС как «использование энергетики в качестве оружия».
Под этим подразумевается, что в условиях дефицита газа в Европе «Газпром» не наращивает свои поставки на рынок ЕС, тем самым взвинчивая цены и усугубляя кризис для того, чтобы ускорить сертификацию «Северного потока — 2».
В «Газпроме» возражают, что поставки на европейский рынок идут на уровне, близком к рекордному, поэтому претензии европейских чиновников необоснованы.
Как отметил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру, налицо двойные стандарты, так как все поставщики газа в ЕС сократили свои поставки, в особенности поставщики сжиженного природного газа, однако обвинения звучат только в адрес «Газпрома».
Он связывает это с влиянием Соединенных Штатов, которые при содействии своих европейских вассалов, в частности Польши, стран Балтии и Украины, пытаются обвинить Россию в использовании энергетики в качестве оружия и тем самым вынудить ФРГ ввести санкции, которые остановят «Северный поток — 2»
«Для американцев это вопрос принципа, потому что они ввели санкции, а «Северный поток — 2» все равно достроили,» — подчеркнул Юшков.
Он отмечает, что «это очень сильный прецедент для мировой политики — что можно проигнорировать санкции США и все равно достроить проект, и ничего тебе не будет».
При этом тот факт, что подобная риторика вообще ставит под вопрос поставки российского газа в ЕС, США мало волнует.
Из-за ухода СПГ с европейских рынков на азиатские ЕС потерял примерно 10% импортного газа, что привело почти к коллапсу энергетики Евросоюза.
Доля России в энергобалансе Европы примерно в четыре раза выше, поэтому отказ от российского газа, особенно в разгар отопительного сезона, приведет к настоящей катастрофе на европейском пространстве.