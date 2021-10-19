Газовый рынок лихорадит уже несколько месяцев. К концу сентября подорожали более чем вдвое, а на этой неделе на бирже зафиксировали исторический максимум — 1937 долларов за тысячу кубометров. Затем последовал откат — цены упали почти в два раза. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва всегда была надежным поставщиком газа для потребителей в Европе и Азии и в полной мере выполняет свои обязательства.
Специалист отметил, что сейчас «Газпром» ведет активные переговоры с Китаем по поводу трубопровода, который предполагает поставку газа из западносибирских месторождений, тех самых, которые сейчас снабжают топливом Европу, но его мощности составляют лишь 38 млрд кубов с возможностью расширения до 50, а в Европу Россия поставляет 180-200.
Что касается поставок в Индию, то, по его словам, эти возможности ограничены еще сильнее, потому что трубопровода в эту страну не будет никогда из-за хаоса в Афганистане и позиции среднеазиатских республик, а конкурировать с Катаром по поставкам СПГ будет крайне сложно.
«Мы строим СПГ-заводы на Сахалине, Ямале, пошла сейчас информация, что индийские компании заинтересованы в проекте «Арктик СПГ 2». Но транспортное плечо очень большое, и в этом плане конкурировать нам на индийском газовом рынке будет крайне сложно (при транспортировке танкерами СПГ охлаждают до температуры —160 градусов Цельсия, что подразумевает большие энергозатраты на ее поддержание во время транспортировки. — Ред.)», — указал Юшков.
Если мы говорим про Китай, то КНР закупает много российского сжиженного газа, входит в новые СПГ-проекты — те же самые «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ2», и здесь действительно есть хорошие перспективы нарастить объемы поставок, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.