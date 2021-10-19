Даже физические возможности перекинуть на азиатское направление те объемы газа, которые Россия сейчас поставляет в Евросоюз, крайне ограничены. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Специалист отметил, что сейчас «Газпром» ведет активные переговоры с Китаем по поводу трубопровода, который предполагает поставку газа из западносибирских месторождений, тех самых, которые сейчас снабжают топливом Европу, но его мощности составляют лишь 38 млрд кубов с возможностью расширения до 50, а в Европу Россия поставляет 180-200.

Что касается поставок в Индию, то, по его словам, эти возможности ограничены еще сильнее, потому что трубопровода в эту страну не будет никогда из-за хаоса в Афганистане и позиции среднеазиатских республик, а конкурировать с Катаром по поставкам СПГ будет крайне сложно.

«Мы строим СПГ-заводы на Сахалине, Ямале, пошла сейчас информация, что индийские компании заинтересованы в проекте «Арктик СПГ 2». Но транспортное плечо очень большое, и в этом плане конкурировать нам на индийском газовом рынке будет крайне сложно (при транспортировке танкерами СПГ охлаждают до температуры —160 градусов Цельсия, что подразумевает большие энергозатраты на ее поддержание во время транспортировки. — Ред.)», — указал Юшков.

Если мы говорим про Китай, то КНР закупает много российского сжиженного газа, входит в новые СПГ-проекты — те же самые «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ2», и здесь действительно есть хорошие перспективы нарастить объемы поставок, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.