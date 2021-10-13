Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру рассказал, как отразится на России решение Евросоюза о создании единого регулятора по закупкам газа

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заставит Россию общаться с единым покупателем газа в Евросоюзе вместо того, чтобы свободно продавать «голубое топливо» странам ЕС или коммерческим компаниям.

«Для России это и хорошо, и плохо, так как все антимонопольные законы (под которые еврочиновники подводят крупные российские компании, в частности, «Газпром» — ред.) основаны как раз на этой идее конкуренции, которую теперь в Европе предлагают отменить. Тогда можно поставить вопрос: если вы создали монопольного закупщика газа, то почему вы должны искусственно создавать конкуренцию и не позволять «Газпрому» заполнять полностью «Северный поток — 2»?», — отметил Юшков.

Европейская двойственность. Игорь Юшков о новых антироссийских инициативах Брюсселя в сфере энергетики © РИА Новости, Нина Зотина

«Помешать этой истории может только то, что надо будет переписывать законы, а пока они будут эти законы переписывать, рынок успокоится, цены снизятся и пропадет нужда в изменении правил игры», — добавил он.

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