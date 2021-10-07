Верховная Рада Украины, страны, погружающейся в хаос экономической разрухи, продолжает хайповать. В четверг, 7 октября, уволив спикера парламента Разумкова по неочевидным основаниям, депутаты вспомнили о президенте РФ Владимире Путине

Депутат от парламентской фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Сделал он в сессионном зале украинского парламента, выступая перед собравшимися.

«У нас в мире сегодня есть именинник. Зовут его Владимир Путин», – напомнил коллегам парламентарий. В качестве обращения к главе российского государства Гончаренко спел несколько строк песни с нецензурной бранью. Зал отозвался на слова депутата. Отставка Разумкова. Ничего личного — чистая политтехнология © Facebook, Дмитро Разумков

Таким образом, Гончаренко продолжил идею президента Украины Владимира Зеленского, заявившего на днях о том, что Украине во внешней политике свойственна наглость. Вот и Гончаренко, известный своими беспрецедентно безобразными выходками в парламенте ЕС, решил поддержать главу государства. Но не в создании условий для сносной жизни украинцев в своей стране, а в оскорблениях в адрес президента России. и если равнодушие к нуждам собственного населения — первое несчастье парламента Украины, то наглость — второе.

Ранее в этот же день, четверг, 7 октября, в отставку с поста председателя Верховной Рады был отправлен Дмитрий Разумков. Голосовали за соответствующее решение помимо правящей фракции «Слуга народа» «Батькивщина» Юлии Тимошенко.