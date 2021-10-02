Из-за резкого роста цен на газ Европа стала понемногу возвращаться к углю: европейцы не отказались от своих целей в области экологии, но в такой ситуации выбора не остается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

«Здесь получается, что каждый выживает как может. Пытаются как-то заместить дорогой газ более дешевым углем — по крайней мере, он был дешевым и его было много на момент начала этого замещения. Все-таки в Европе пока остались угольные электростанции. Многие до этого были переведены на деревянные паллеты — там сжигали, можно сказать, опилки, это считается более возобновляемым источником энергии. Пришлось переходить опять на уголь», — рассказал эксперт.

Игорь Юшков: Газ в Европе может подскочить и до $1300 за тысячу кубов © РИА Новости, Нина Зотина

«Да, проблема с экологией есть, и это тоже подстегивает цены на энергию. Когда начали потреблять много газа, он подорожал, когда стали больше топить углем, он тоже подорожал. Плюс к тому, когда ты используешь газ и уголь, ты должен еще покупать квоты на выбросы — по крайней мере, в Европе. И так как много стало потребляться в ЕС ископаемого топлива, то надо было покупать и много квот на выбросы. И эти квоты тоже пошли вверх по стоимости», — отметил Юшков.

По словам эксперта, европейцы не отказались от своих целей в климатической и экологической политике, но сложилась такая ситуация, при которой приходится использовать много ископаемых источников энергии.

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