Украинский журналист Сергей Руденко заявил, что бойкот местными каналами боя между боксером Александром Усиком и его британским соперником Энтони Джошуа - не что иное как спланированная акция против мэра Киева Виталия Кличко. Соответствующее заявление журналист сделал у себя в Facebook 26 сентября

«Почему мы не увидели Усика на "Суспильном"? Не было ни эфира на "Интере", ни на "Украине", ни на "Профи". Все, конечно, можно списать на традиционное равнодушие и непрофессионализм чиновников. Но есть и другая — политическая — плоскость сложившейся ситуации», — написал Руденко.

«Каждый удар за Путина»: Стерненко накинулся на Усика из-за его тренера © Facebook, Стас Юрченко

«Есть все основания полагать, что бойкот украинских каналов битвы Усик-Джошуа — это не глупое и позорное недоразумение, а запланированная акция, цель которой — "передать привет" мэру столицы», — констатировал журналист.

В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне украинский боксер Усик разгромил британца Джошуа, отобрав у того все четыре чемпионских пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе.