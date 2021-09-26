Историк, политолог, кандидат политических наук, эксперт Института Русского зарубежья

Игорь Николаевич Иваненко родился 5 июля 1976 года в городе Веймар (Германия) в семье военнослужащего.

В 1998 году окончил исторический факультет Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко.

С 1998 года работал в Республиканском управлении по делам молодёжи, спорта и туризма Приднестровской Молдавской республики (ПМР). В 2001-05 гг. работал в Министерстве просвещения ПМР.

Игорь Иваненко: Искоренить неонацистов в Украине будет почти невозможно © Facebook, Игорь Иваненко

В 2005-09 год возглавлял управление социальных проектов АКБ «Газпромбанк» Тирасполь, участвовал в разработке программ «Планета детей», «Молодая энергия» и «Общественная инициатива». В 2007 году избран Вице-президентом благотворительного фонда «Планета детей».

Игорь Иваненко: Пророссийские силы в Молдавии проиграли из-за своей разобщенности © Facebook, Игорь Иваненко

С 2010 года проживает в Москве, занимается преподавательской и исследовательской деятельностью.

Публикуется в интернет-издании "Взгляд", в журнале "Историк", на портале Украина.ру.