Станция "Донбасская" могла стать жемчужиной московского метро
Только Великая Отечественная война не позволила появиться в московском метро станции "Донбасская". Об этом рассказали в эфире радио "Новороссия сегодня"
2026-05-15T11:41
Станцию метро решили строить в 1934 году в районе Павелецкого вокзала, а в 1938-ом начали работы. Проектирование станции поручили братьям Александру и Виктору Весниным - известным архитекторам, приверженцам конструктивизма. Они решили украсить станцию мозаичным полотном. Эскизы оформления вестибюлей, платформы и стен тоннелей поручили выдающемуся графику Алесандру Дейнеке, одному из создателей станции "Маяковская".
Дейнека неоднократно бывал в Донбассе. Художник трудился вдохновенно, представив 14 сюжетов с металлургами, угольщиками, физкультурниками, строителями, садоводами.
Плафоны для станции должна была делать мастерская профессора Владимира Фролова, базирующаяся в Ленинграде.
Планам помешала война. Уже готовые металлоконструкции для станции остались в оккупированном Днепропетровске. Получить плафоны из блокадного Ленинграда тоже было крайне затруднительно.
В итоге у Павелецкого вокзала появилась станция "Павелецкая". Но для нее использовали "донбасские" мозаики Дейнеки.
