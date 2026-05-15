Станция "Донбасская" могла стать жемчужиной московского метро

Только Великая Отечественная война не позволила появиться в московском метро станции "Донбасская". Об этом рассказали в эфире радио "Новороссия сегодня"

2026-05-15T11:41

Станцию метро решили строить в 1934 году в районе Павелецкого вокзала, а в 1938-ом начали работы. Проектирование станции поручили братьям Александру и Виктору Весниным - известным архитекторам, приверженцам конструктивизма. Они решили украсить станцию мозаичным полотном. Эскизы оформления вестибюлей, платформы и стен тоннелей поручили выдающемуся графику Алесандру Дейнеке, одному из создателей станции "Маяковская".Дейнека неоднократно бывал в Донбассе. Художник трудился вдохновенно, представив 14 сюжетов с металлургами, угольщиками, физкультурниками, строителями, садоводами.Плафоны для станции должна была делать мастерская профессора Владимира Фролова, базирующаяся в Ленинграде. Планам помешала война. Уже готовые металлоконструкции для станции остались в оккупированном Днепропетровске. Получить плафоны из блокадного Ленинграда тоже было крайне затруднительно. В итоге у Павелецкого вокзала появилась станция "Павелецкая". Но для нее использовали "донбасские" мозаики Дейнеки.Об этом и других новостях Новороссии – на радио "Новороссия сегодня": https://ukraina.ru/category_radio-novorossiya-segodnya/

новости, ленинград, донбасс, александр дейнека, днепропетровск, радио