"Поставили у стены": нардеп заявил об убийстве отца пятерых детей в ТЦК
11:48 15.05.2026 (обновлено: 16:33 15.05.2026)
© telegram ukr_2025_ru
В одном из украинских ТЦК погиб мужчина — отец пятерых детей. Об этом сообщил Народный депутат Украины Юрий Камельчук.
По словам депутата, после смерти мужчину поставили возле стены, чтобы камеры зафиксировали, будто он “сам упал”.
Камельчук не уточнил, где и когда произошёл инцидент, однако утверждает, что уголовное дело по факту случившегося до сих пор не возбуждено.
На фоне продолжающейся мобилизации на Украине регулярно появляются сообщения о конфликтах с сотрудниками ТЦК, применении силы и гибели мобилизованных.
