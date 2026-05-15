https://ukraina.ru/20260515/zelenskogo-sdelali-novym-fyurerom-v-evrope---lavrov-1079006128.html
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров - 15.05.2026 Украина.ру
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров
Владимира Зеленского сделали новым фюрером в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита в Индию
2026-05-15T11:40
2026-05-15T11:40
2026-05-15T11:40
новости
европа
россия
индия
сергей лавров
владимир зеленский
владимир путин
брикс
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174133_101:0:2936:1595_1920x0_80_0_0_0279b71269608e2348a1fd320b5ce8bd.jpg
"Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется", - сказал Лавров.Он добавил, что это тревожно и напоминает историю. Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО.Кроме прочего, министр напомнил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине.Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
европа
россия
индия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/12/1061174133_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_161474cae117255e042d72209b3a4a80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, россия, индия, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин, брикс, мид, украина.ру
Новости, Европа, Россия, Индия, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин, БРИКС, МИД, Украина.ру
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров
Владимира Зеленского сделали новым фюрером в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита в Индию
"Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется", - сказал Лавров.
Он добавил, что это тревожно и напоминает историю.
"Тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений в этих историях быть не может", - заверил министр.
Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО.
Кроме прочего, министр напомнил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине.
Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.