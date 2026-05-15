Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров - 15.05.2026
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров
Владимира Зеленского сделали новым фюрером в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита в Индию
2026-05-15T11:40
Зеленского сделали новым фюрером в Европе - Лавров

11:40 15.05.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США
Владимира Зеленского сделали новым фюрером в Европе, заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам своего визита в Индию
"Германия опять возглавляет движение в поддержку нацизма в Европе. На роль фюрера сейчас назначен президент Зеленский. Под его как бы эгидой новое объединение европейцев при инициативной и главной роли Германии все осуществляется", - сказал Лавров.
Он добавил, что это тревожно и напоминает историю.
"Тревога компенсируется тем, что мы знаем, чем эти истории заканчивались, и других завершений в этих историях быть не может", - заверил министр.
Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но если не получится, то все цели будут достигнуты в рамках СВО.
Кроме прочего, министр напомнил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске были достигнуты договоренности о базовых принципах урегулирования конфликта на Украине.
Лавров находится с трехдневным визитом в индийской столице. Ранее он принял участие в мероприятиях по линии БРИКС, а также провел переговоры с главами МИД Индии, Таиланда, Египта и Ирана.
О других событиях - в материале В Киевской области гремят взрывы, российские "Герани" атакуют цели. Новости СВО на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
