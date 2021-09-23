Единственному на Украине монорельсовому поезду больше негде ездить, сообщило украинское интернет-издание «Твоя МАШИНА» 23 сентября

Как отмечается, в 2020 году уникальный состав хотели пустить на металлолом, но его удалось спасти.

«Саму ветку, где тестировали прототип, уже разобрали на металлолом. К счастью, поезд сохранили. Скорее всего, неравнодушные люди выкупили единственный в своем роде украинский монорельс», — говорится в сообщении.

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Следует отметить, что эта разработка не имеет отношения к независимой Украине — она осталась в наследство от СССР. Монорельс собирались запустить в Киеве с 60-х годов прошлого века.

После распада Союза идея была похоронена на 13 лет, однако в 2004 году ее реанимировали и заявили о запуске нового транспорта в столичном Гидропарке с продлением ветки до левого берега Днепра в будущем.

Небольшие вагончики должны были бесшумно лететь над водой со скоростью 120 км/ч, однако финансирования хватило только 300-метровую тестовую ветку.

Дальше этого дело не пошло, рельсы разобрали на металлолом, а вагончик-прототип до сих пор ржавеет под открытым небом.

Кстати, украинский Минтранс несколько лет назад озвучивал амбициозные планы запуска «гиперлупа» на Украине. К счастью, тогда даже до прототипа дело не дошло.