Только санкции за использование газопровода «Севрерный поток-2» могут остановить проект, но выполнить их будет невозможно, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру

По его словам, «Северному потоку-2» можно будет помешать только в том случае, если американцы примут санкции за использование газопровода.

«Его использует "Газпром", значит санкции должны быть против него. "Газпром" же является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Что тогда, с ним нужно разорвать все контракты, раз он попадет в черные списки? Мне кажется, что эти санкции будут просто невыполнимыми», — сказал Юшков.

Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

Ранее стало известно, что Комитет по правилам Палаты представителей Конгресса США одобрил ряд положений в бюджете на оборону, согласно которым Байдена обяжут ввести санкции против всех компаний и лиц, которые были причастны планированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».