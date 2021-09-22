По его словам, «Северному потоку-2» можно будет помешать только в том случае, если американцы примут санкции за использование газопровода.
«Его использует "Газпром", значит санкции должны быть против него. "Газпром" же является крупнейшим поставщиком газа в Европу. Что тогда, с ним нужно разорвать все контракты, раз он попадет в черные списки? Мне кажется, что эти санкции будут просто невыполнимыми», — сказал Юшков.
Его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру
Ранее стало известно, что Комитет по правилам Палаты представителей Конгресса США одобрил ряд положений в бюджете на оборону, согласно которым Байдена обяжут ввести санкции против всех компаний и лиц, которые были причастны планированию, строительству и вводу в эксплуатацию «Северного потока-2».