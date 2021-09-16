Германия и США летом опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы «Северного потока-2». Стороны заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
Специалист уточнил, что «Северный поток-2» на 1800 км короче для доставки газа, «Газпром» платит сам себе, выбросов парникового газа от него меньше, меньше углеводородный налог, а самое главное — это повышение надежности поставок.
«Это все равно экономическая категория. Потому что если перекроют транзит твоего газа, европейцы будут штрафовать именно тебя за то, что ты не выполнил свой коммерческий контракт. Поэтому повышение надежности поставок — это тоже экономическая категория», — указал Юшков.
Это как раз противники «СП-2» пытаются его политизировать. Но любые огромные экономические проекты все равно приобретают политическую значимость, и полностью отделить одно от другого не получится, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.