«Северный поток-2», что бы не говорили его противники, чисто экономический проект. Об этом рассказал эксперт по энергетике Финансового института при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Специалист уточнил, что «Северный поток-2» на 1800 км короче для доставки газа, «Газпром» платит сам себе, выбросов парникового газа от него меньше, меньше углеводородный налог, а самое главное — это повышение надежности поставок.

«Это все равно экономическая категория. Потому что если перекроют транзит твоего газа, европейцы будут штрафовать именно тебя за то, что ты не выполнил свой коммерческий контракт. Поэтому повышение надежности поставок — это тоже экономическая категория», — указал Юшков.

Это как раз противники «СП-2» пытаются его политизировать. Но любые огромные экономические проекты все равно приобретают политическую значимость, и полностью отделить одно от другого не получится, заключил собеседник издания.

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