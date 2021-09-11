Бывший глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин испугался планов России окружить страну с трех сторон и призвал Киев просить помощи у НАТО. Об этом сообщило 10 сентября издание «Газета.ua»

Политик также выразил мнение, что Россия якобы готовится «проглотить» Белоруссию. Такой вывод он сделал после последних переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Лукашенко может играться, что-то для себя выторговывать, но на стратегию Путина это уже не повлияет», — считает Климкин.

По его мнению, начавшиеся в республике учения «Запад-2021» демонстрируют желание России окружить Украину с трех сторон.

«Это будет распылять наши ресурсы, поэтому необходимо найти новый ответ на эту угрозу — совместную с НАТО», — заключил бывший министр.

Президент РФ Путин регулярно подчёркивает, что любые действия России носят исключительно оборонный характер, — сама нападать ни на кого не будет, но на любую угрозу национальной безопасности ответит так, что мало не покажется.