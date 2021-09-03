Пользователи сети заподозрили, что у российского рэпера Тимати может быть роман с украинской моделью Сашей Дони. Фанаты звезды сопоставили фото из их соцсетей, сообщает 3 сентября «Главред»

Рэпер Тимати, согласно геотегу, отдыхает на греческом острове Миконос. На днях он выложил в своем Instagram фото с девушкой, личность которой не раскрывает. На снимке видно только ее руку с красным маникюром.

Пользователи соцсетей поискали, кто сейчас размещает фото, указывая то же местоположение, что и Тимати.

Оказалось, что на острове Миконос сейчас отдыхает и делится снимками украинская модель Саша Дони. У женщины накладные красные ногти, а на полочке у стены внимательные подписчики заметили кепки, похожие на кепки рэпера.

Украинская бывшая Тимати ждет ребенка от фитнес-тренера © Алекса/Инстаграм

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Александра Дони - украинская модель и блогер. Из-за ее высокого роста и окрашивания волос в блонд ее окрестили клоном Алены Шишковой, бывшей жены Тимати. Недавно звезда, судя по Instagram, посетила Москву.

Ранее за посещение Крыма Тимати внесли на украинский сайт «Миротворец».