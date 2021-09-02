Вашингтон уже решил, что хорошие отношения с Берлином ему гораздо важнее, чем попытки остановить достройку «Северного потока-2», и это решение не поменяет, чтобы ни говорил украинский президент своему американскому коллеге. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в интервью изданию Украина.ру

Игорь Юшков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский намерен обсудить с Джо Байденом российский газопровод «Северный поток-2» и обещает заключение «энергетической сделки» с США.

США не будут препятствовать достройке и вводу в эксплуатацию газопровода, но будут препятствовать его эксплуатации, всячески подталкивать своих союзников, чтобы те пытались обосновать обвинения в адрес России в том, что она якобы использует энергетику как оружие, считает специалист.

«В договоре ФРГ и США прописано, что Германия обязывается ввести санкции против «Северного потока-2», если Россия будет либо осуществлять прямую агрессию против Украины, либо использовать энергетику в качестве оружия», — указал Юшков.

Поэтому стоит ожидать, что будут провокации в Донбассе, чтобы обосновать первый пункт, и уже постоянно идут обвинения в том, что Россия использует энергооружие, заключил собеседник издания.

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