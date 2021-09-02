Как официально сообщалось, украинский президент Владимир Зеленский намерен обсудить с Джо Байденом российский газопровод «Северный поток-2» и обещает заключение «энергетической сделки» с США.
США не будут препятствовать достройке и вводу в эксплуатацию газопровода, но будут препятствовать его эксплуатации, всячески подталкивать своих союзников, чтобы те пытались обосновать обвинения в адрес России в том, что она якобы использует энергетику как оружие, считает специалист.
«В договоре ФРГ и США прописано, что Германия обязывается ввести санкции против «Северного потока-2», если Россия будет либо осуществлять прямую агрессию против Украины, либо использовать энергетику в качестве оружия», — указал Юшков.
Поэтому стоит ожидать, что будут провокации в Донбассе, чтобы обосновать первый пункт, и уже постоянно идут обвинения в том, что Россия использует энергооружие, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.