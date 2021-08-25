Бывший президент Украины Петр Порошенко, которого облили зеленкой на праздновании 30-летия независимости страны в Киеве, 24 августа обвинил в случившемся действующего главу государства Владимира Зеленского, передает gordonua.com

Конфликт президентов: Зеленского обвинили в организации нападения на Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю: страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем [президента России Владимира] Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой», — заявил экс-президент.

Его партия «Европейская солидарность» считает нападение провокацией.

«Российские и провластные Telegram-каналы сообщили об этом сразу — буквально через минуту после того, как это произошло», — отметили в пресс-службе и добавили, что полиция спрятала провокатора.

Накануне Порошенко облили зеленкой во время марша националистов в центре Киева. Нападавший задержан. Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заверила, что Зеленский причастен к нападению на своего предшественника.