Москва признала все возникшие после распада СССР геополитические реальности и не оспаривает их. Но Россия ни в коем случае не может допустить, чтобы с территории её независимых соседей для неё исходила явная и смертельная угроза. Об этом рассказал политик и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру

Сергей Станкевич: кто он © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«К сожалению, понимание обязательности и абсолютной неизбежности этого разумного воздержания от сотворения угрозы в адрес России никак не приходит в Киев. Кто бы ни взял там власть, ему не удастся перенести Украину в Западное полушарие и поместить в пространство между США и Канадой. И потому не стоит действовать так, будто нечто подобное уже удалось провернуть», — категоричен Станкевич.

Россия никогда не провозглашала «независимость», никогда никого от себя не отделяла и не гнала прочь. Зато 14 бывших советских республик, вопреки уговорам и чуть ли не мольбам Москвы, провозглашали свою независимость именно от России, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.