Отказ соседей России от создания такой угрозы — обязательное и совсем не обременительное условие, даже гарантия сохранения независимости. Более прочная гарантия, чем любые меморандумы и альянсы, подчеркнул эксперт.
«К сожалению, понимание обязательности и абсолютной неизбежности этого разумного воздержания от сотворения угрозы в адрес России никак не приходит в Киев. Кто бы ни взял там власть, ему не удастся перенести Украину в Западное полушарие и поместить в пространство между США и Канадой. И потому не стоит действовать так, будто нечто подобное уже удалось провернуть», — категоричен Станкевич.
Россия никогда не провозглашала «независимость», никогда никого от себя не отделяла и не гнала прочь. Зато 14 бывших советских республик, вопреки уговорам и чуть ли не мольбам Москвы, провозглашали свою независимость именно от России, заключил собеседник издания.
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