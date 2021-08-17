Согласно опросу, 31,9% жителей Украины дома использует исключительно украинский язык. Данные опроса опубликовал 17 августа центр «Социальный мониторинг»

Почти половина украинцев выступили за досрочные выборы президента - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также, согласно опросу, 23,5% опрошенных хотели бы читать издания только на украинском языке, в то время как 14,5% — преимущественно на украинском. За чтение и на русском, и на украинском высказались 30,9% опрошенных, а 10,9% — за издания преимущественно на русском. Только на русском хотят читать 10,7% респондентов.

Также в опросе были пункты о госязыке на телевидении и в интернете. 48,5% респондентов поддерживают запрет российских телеканалов. Однако 44,3% опрошенных считают его ошибочным и ущемляющим права граждан. При этом 45,3% опрошенных одобрили запрет российских соцсетей, а 44,2% заявили, что это ошибочный шаг.

Опрос проводился в формате личного интервью со 2 по 11 августа. В нем участвовали 3012 респондентов.