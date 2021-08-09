Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с республиками Донбасса, уверен белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом он заявил в понедельник, 9 августа, в ходе «Большого разговора с президентом», трансляцию которого ведут белорусские телеканалы

«Ради жизни людей, ради территории я бы с идиотами разговаривал, понимаешь? У него проблема на его земле, на его территории. Если ты глава государства, ты должен решать свои вопросы (путем прямых переговоров — ред.). Да, кто-то так думает, кто-то этак и прочее. Но как только Донбасс будет украинским, все будут думать одинаково. Ты вернул территорию, ты спас людей… С идиотами надо разговаривать ради этого», — сказал Лукашенко.

Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

«Ушел тот президент (Петр Порошенко — ред.), пришел новый (Владимир Зеленский — ред.). Многое пообещал, войны не будет. Вы знаете, что он обещал. Так умри, но сделай. Сядь в вертолет и лети в Донецк, лети в Луганск. Лети, это твоя территория и веди себя там как, я не знаю, надменный какой-то король, не важно, как… Вы говорите, я в Польшу не поеду вести переговоры и прочее, так это же в отношении меня и белорусского народа мерзавцы, они возле корыта этого хрюкали», — заявил Лукашенко.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.