Правоохранительные органы контролируемой киевскими властями территории Донецкой области 5 августа отрапортовали о задержании иностранца, который наладил перевозку за границу молодых украинок с целью оказания ими интимных услуг. Подробности приводятся на сайте местной прокуратуры

Иностранцем оказался 38-летний гражданин Армении.

Молодых украинок от 20 до 30 лет он «рекрутировал» по всей стране. Именно при сопровождении студенток из Мариуполя его и задержали в Киеве.

Предприимчивый армянин снабжал украинками греческую столицу Афины, где услуги этих проституток должны были щедро оплачивать местные заказчики. Сутенер обещал крайне выгодные в этом «бизнесе» условия: по 50 долларов за час «работы», свободный выбор клиентов, а также возможность в любой момент без лишних проблем вернуться на родину.

Теперь армянином занимаются украинские правоохранители, которые ходатайствуют о заключении его под стражу.

В конце прошлого года о проблеме проституции на Украине оригинально высказался депутат Верховной Рады от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа» Юрий Камельчук. Он сослался на «ведические науки», по которым оказание интимных услуг за деньги, да еще и иностранцам приводит к «уменьшению энергии» на Украине.