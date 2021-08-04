«Бешеное количество энергии и абсолютно точное понимание своего предназначения. Она знает, что нужно говорить девчонкам: "Они все против меня, а я такая же, как и вы!". Это Юра Шатунов в детстве: "У меня не было любви, меня ненавидели все, я была самой невзрачной девчонкой на «Доме-2», я круглые сутки работаю, чтобы встать на ноги"», — сказал журналист.
От уточнил, что подобная поддержка до сих пор нужна простым девчонкам из самых разных городов России и не только, они ее получают, а у Бузовой растет число подписчиков.
Иными словами, заявил Кушанашвили, своей популярностью певица обязана тотальной недолюбленности целых поколений. Причем сама артистка — не исключение.
«Она считает, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми верными поклонниками, — это акт недоверия к ней. Конечно, это комплексы, детство, телевизионная биография. Это клеймо, тавро на всю жизнь. Это девочка, которую нужно постоянно ласкать. Совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы!» — подытожил Кушанашвили.
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Ольга Бузова — телеведущая, певица, актриса. Зрителю стала известна сначала как участница, а потом и ведущая реалити-шоу «Дом-2».
Сегодня Бузова занимает третью строчку самых успешных звезд РФ по версии журнала Forbes. Доход артистки оценивается в 240 млн руб. в год, а подписчиков только в Instagram у нее более 23 миллионов.