Эпатажный телеведущий и журналист Отар Кушанашвили оценил работу своей коллеги артистки Ольги Бузовой, заявив, что ее популярность - результат личностных проблем сразу нескольких поколений. Такое высказывание он сделал 3 августа в эфире YouTube-канала «Эмпатия Манучи»

«Бешеное количество энергии и абсолютно точное понимание своего предназначения. Она знает, что нужно говорить девчонкам: "Они все против меня, а я такая же, как и вы!". Это Юра Шатунов в детстве: "У меня не было любви, меня ненавидели все, я была самой невзрачной девчонкой на «Доме-2», я круглые сутки работаю, чтобы встать на ноги"», — сказал журналист.

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Иными словами, заявил Кушанашвили, своей популярностью певица обязана тотальной недолюбленности целых поколений. Причем сама артистка — не исключение.

«Она считает, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми верными поклонниками, — это акт недоверия к ней. Конечно, это комплексы, детство, телевизионная биография. Это клеймо, тавро на всю жизнь. Это девочка, которую нужно постоянно ласкать. Совершенно потерянная в мире больших денег и огромной славы!» — подытожил Кушанашвили.

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Ольга Бузова — телеведущая, певица, актриса. Зрителю стала известна сначала как участница, а потом и ведущая реалити-шоу «Дом-2».

Сегодня Бузова занимает третью строчку самых успешных звезд РФ по версии журнала Forbes. Доход артистки оценивается в 240 млн руб. в год, а подписчиков только в Instagram у нее более 23 миллионов.