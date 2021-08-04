Голосеевский районный суд Киева арестовал сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Евгения Беспалого, подозреваемого в нападении на 22-летнего танцора певицы Нади Дорофеевой Евгения Гончаренко. Информация об этом 3 августа появилась в Telegram-канале Киевской прокуратуры

«По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток сотруднику Управления государственной охраны Украины, который подозревается в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения местному жителю», — говорится в сообщении.

Дорофеева призывает к справедливости, Потап угрожает: в Киеве у гей-клуба избит танцор © Надя Дорофеева/Инстаграм

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Известно, что у танцора от удара произошло кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому, в которой он находится до сих пор.

В Управлении государственной охраны подтвердили, что нападавший является их сотрудником, его отстранили от работы, а дело было передано в ГБР. Кроме того, в УГО пообещали помочь в лечении избитого танцора.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Виновнику грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.