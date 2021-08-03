Российская федерация никогда не оставит без поддержки жителей Луганска и Донецка, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 августа на молодежном форуме «Территория смыслов»

«Говорить о том, что Россия не делает чего-то, чтобы обеспечить права — в самом широком смысле — жителей Донецка и Луганска, как минимум несправедливо… Политически, экономически, финансово, гуманитарно, по-человечески сделано очень много… Ни Донецк, ни Луганск Россия никогда не бросит», — заявила Захарова.

Посредник в Донбассе. Что известно о новом представителе ОБСЕ в контактной группе © Twitter, Mikko Kinnunen

Захарова обратила внимание, что за годы противостояния в Донбассе Россия сталкивалась с угрозами, санкциями, агрессией, шантажом и колоссальным международным давлением, однако не отступила от своей позиции.

«Люди, которых мы называем соотечественниками, люди, которые уже стали или становятся гражданами нашей страны, понимают, что за их жизни, не только за их права, а за их жизни, есть кому постоять», — подчеркнула она.

Напомним, незаконный киевский режим после госпереворота 2014 года развязал гражданскую войну против несогласных с насильственной сменой власти в стране.

Новые власти Украины направили батальоны неонацистов и ВСУ против мирных жителей Донбасса, не поддержавших незаконную смену власти в стране.

При этом украинские власти обвинили Россию во вторжении. Как известно, РФ не является стороной конфликта в Донбассе, что отмечено в подписанных Украиной Минских соглашениях.