«Сегодня мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией подошел к концу. Я провел пять лет в национальной команде. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол», — написал Шевченко.
Он поблагодарил руководство Украинской ассоциации футбола, всех игроков и сотрудников команды и фанатов сборной. В комментариях тренера призвали продлить контракт и не бросать команду.
Ранее сообщалось, что контракт Шевченко рассчитан до конца 2022 года.
Представитель УАФ, пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский сообщил СМИ, что узнал о заявлении Шевченко из соцсети и пока не готов прокомментировать ситуацию.
Ранее сборная Украины под руководством Шевченко вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020.