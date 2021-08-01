Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко 1 августа рассказал в Instagram, что его 5-летний контракт с национальной командой истек

«Сегодня мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией подошел к концу. Я провел пять лет в национальной команде. Это была тяжелая работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол», — написал Шевченко.

Он поблагодарил руководство Украинской ассоциации футбола, всех игроков и сотрудников команды и фанатов сборной. В комментариях тренера призвали продлить контракт и не бросать команду.

Футбольный эксперт сказал, что будет с Шевченко, если он возглавит какой-нибудь клуб © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

Представитель УАФ, пресс-атташе сборной Украины Александр Глывинский сообщил СМИ, что узнал о заявлении Шевченко из соцсети и пока не готов прокомментировать ситуацию.

Ранее сборная Украины под руководством Шевченко вышла в четвертьфинал ЧЕ-2020.