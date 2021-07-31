Проблема в том, что Германия, взяв на себя ответственность быть лидером Европы, не может проводить индивидуальную политику в отношении России. Это был их сознательный выбор, который поддержали и в США. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин рассказал о хороших деловых отношениях с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавив, что будет скучать по ней как коллеге после ее ухода из власти.

Поэтому и Ангеле Меркель, и следующему канцлеру придётся принимать в расчёт не только интересы Германии, но и действовать в рамках общеевропейских трендов, которые, конечно, являются антироссийскими, подчеркнул эксперт.

«Связки Путин/Меркель больше нет, и построить её заново будет трудно. Одна из проблем, которую надо решать европейцам сегодня, — это энергетическое обеспечение восстанавливающейся экономики. Европейцам нужны российские энергоресурсы не меньше, чем России необходимы доходы от продажи этих энергоресурсов на Запад. Причём не только Германии, но и всей Европе, это в значительной степени объясняется позицией Германии по «Северному потоку — 2»», — считает Злобин.

Меркель сделала всё, чтобы Европа представляла собой политическое единство при существующих разногласиях между странами, поэтому Москве будет трудно выстраивать отношения с отдельными странами вопреки общеевропейскому консенсусу, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.