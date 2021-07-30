«Есть задача, которую поставил президент — в ближайшее время привести в боевую соответствие все наши границы», — сказал Данилов.
По его словам, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривал вопрос о реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, докладчиком выступил министр внутренних дел Денис Монастырский.
Следует отметить, что до выступления Данилова понятие «боевое соответствие» ("бойова відповідність" — укр.) не встречалось ни в одной публикации за всю историю украинского сегмента интернета.
Его не найти ни на одном официальном сайте органов власти, ни в одном СМИ или информационном портале. Так что остается только гадать, куда президент Зеленский решил привести украинских пограничников.