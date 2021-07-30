Президент Владимир Зеленский поставил задачу привести в боевое соответствие границы Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Краматорске Донецкой области, состоявшегося 30 июля. Его слова приводит Укринформ

«Есть задача, которую поставил президент — в ближайшее время привести в боевую соответствие все наши границы», — сказал Данилов.

Нацгвардия и сильный президент. Зеленский пошёл по пути Кучмы Денис Монастырский.

Следует отметить, что до выступления Данилова понятие «боевое соответствие» ("бойова відповідність" — укр.) не встречалось ни в одной публикации за всю историю украинского сегмента интернета.

Его не найти ни на одном официальном сайте органов власти, ни в одном СМИ или информационном портале. Так что остается только гадать, куда президент Зеленский решил привести украинских пограничников.